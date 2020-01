Preminuo Srđan Hrnić, sin našeg poznatog pjevača

Kako javlja DalmacijaNews, danas je u 52. godini života preminuo Srđan Hrnić - najstariji sin hrvatskog pjevača Mila Hrnića.

Dubrovački umjentik i pjevač Dubrovčanima je najviše bio poznat po djelovanju u udruzi Nazbilj. Od njega se na društvenim mrežama opraštaju poznanici i ističu pritom kako su ga stanovnici toga grada jako cijenili.

Prije dvije godine dobio je nagradu publike s pjesmom "Fala" za koju je sam potpisao glazbu i aranžman na teskt Franke Fani Khon. Tom priliko dao je jedan od posljednjih intervjua za Dubrovački list u kojem je iskazao nezadovoljstvo promjenama u gradu.

- Nikako je. Dupla nula. Baš smo se jučer snervali. Gledam, sok za maloga, koji je košta osam kuna, jučera je 20 kuna. Dižu cijene 120 posto. Vanka bi izbila revolucija. Ajde da je kunu, dvije, nego ovako bez obavijesti! Strašno. A toliko je otimanje i udaranje po škini da je to prestrašno. Jedi me jer nas nitko ne obada. Ali nije ni čudo… Malo nas je ostalo, one ankete nemaju veze s ičim, to je možeš slobodno prepolovit, onda ne valjamo nikome za ništa, pa čak ni k’o glasači. Da se vratim, moram na drugi kraj grada za uzet bilo što, i mi nismo građani drugog, već sedamnaestog reda! - rekao je tada Hrnić.