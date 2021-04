U 103. godini preminula Anne Douglas, udovica legendarnog glumca koja ga je uzdigla nakon svih tragedija

Udovica legendarnog glumca Kirka Douglasa, Anne Douglas preminula je u 103. godini života. Vijest o odlasku potvrdio je njen posinak i glumac Michael Douglas za časopis People.

- Anne je bila više od pomajke. Uvijek je budila ono najbolje u svima nama, posebno u našem ocu.Tata nikada ne bi imao karijeru koju je ostvario bez njezine podrške i partnerstva. Catherine (Zeta-Jones) i ja kao i naša djeca smo je obožavali; ona će uvijek biti u našim srcima - kazao je Michael koji je zajedno s obitelji čestitao Anne 102. rođendan prije šest dana.

Foto: PA/Pixsell

Rođena 1919. u Njemačkoj, Anne se otisnula put Hollywooda vrlo rano, a 1953. upoznala je svog životnog suputnika Kirka Douglasa. Bila je producentica kada ga je upoznala tijekom snimanja filma "Čin ljubavi" u Parizu, dvije godine nakon raspada braka s glumicom Dianom Wabster.

Glumac je poslije objasnio da ga je osvojila smislom za humor, a tvrdio je da je upravo zahvaljujući njoj doživio sto godina. Podsjetimo, za vrijeme života Kirka su snašle mnoge tragedije - helikopterska nesreća 1991. godine, preživio je moždani udar zbog čega se prestao baviti glumom prije dvadeset godina, a 2004. izgubio je sina Erika.

Ona je nesebična, suosjećajna i odana. Može me nasmijati na engleskom, francuskom i njemačkom', govorio je Kirk koji je Anne posvetio knjigu poezije "Life Could Be Verse" objavljenu prije tri godine.

Zajedno su izgradili 400 školskih igrališta u Kaliforniji i osnovali centar za liječenje Alzheimerove bolesti. Podsjetimo, glumačka legenda i dobitnik Oscara Kirk Douglas preminuo je 6. veljače 2020. u 104. godini života.

