William i Kate objavili romantičnu fotografiju, pažnju ukrala njezina ogrlica od 77.000 kuna

Vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea, princ William i Kate Middleton, u četvrtak su proslavili 10. godišnjicu braka. Sretni supružnici tom su prigodom objavili zajedničke fotografije na Instagramu, a mnogima je za oko zapeo skupocjeni nakit koji je Kate nosila na sebi.

Oko vrata je imala dijamantu ogrlicu brenda Asprey čija je cijena 12.350 dolara, odnosno oko 77 tisuća kuna. U svojoj kolekciji nakita Kate ima i naušnice s istim motivom koje koštaju 26.000 dolara (približno 162.000 kn).

Vojvotkinja od Cambridgea povodom 10. godišnjice braka zablistala je u plavoj cvjetnoj haljini brenda Ghost čija je čija 308 dolara (oko 1920 kn) , a Kate ju je već ranije nosila tijekom turneje po Pakistanu 2019. godine.

Mnogima omiljeni kraljevski par upoznao se 2001. godine na studiju na Sveučilištu St. Andrews u Škotskoj. Ona je studirala povijest, a on geografiju. Za oko mu je zapela tek kada ju je uočio na dobrotvornoj modnoj reviji, gdje je skromno koračala pistom, a na drugoj godini studija postali su cimeri.

– Uselili smo se zajedno kao prijatelji s još dvoje poznanika, ali tada je zapravo sve počelo – kazao je princ William u intervjuu nakon zaruka. Na prvi su spoj izašli 2003., a vezu su obznanili tek 2004., kada su ih fotografi snimili na skijanju u Klostersu. Uspijevali su se skrivati od novinara vrlo vješto, ali fotografija s proslave diplome koju je objavila Kateina obitelj ponovno je otkrila bliskost budućeg kraljevskog para. Zbog Kateina pojavljivanja na ekskluzivnim događajima vezanima za kraljevsku obitelj, primjerice na Williamovoj proslavi diplome na Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst 2006., uz kraljicu Elizabetu, princa Charlesa i vojvotkinju od Cornwalla, počela su nagađanja da je Kate došla u Williamov život da bi ostala. Iste su godine nazočili vjenčanju Camilline kćeri, ali 2007. došlo je do iznenadnog razlaza.

– Tada nisam bila sretna, ali to me učinilo snažnijom osobom. Saznaš puno stvari o sebi koje prije nisi mogao znati. Mislim da te veza može dosta obuzeti kad si mlad, ali poslije sam cijenila to vrijeme razdvojenosti iako tih dana nisam tako razmišljala – kazala je iskreno vojvotkinja od Cambridgea u intervjuu nakon što su obznanili zaruke 2010. u studenom. William je zaprosio Kate tijekom godišnjeg odmora u Keniji, davši joj zaručnički prsten kojim je njegov otac Charles zaprosio njegovu majku, princezu od Walesa Dianu. Bio je to prsten od 18-karatnog bijelog zlata s ovalnim 12-karatnim šrilankanskim safirom i 14 okruglih dijamanata koji su zasjali na Kateinoj ruci i izazvali divljenje diljem svijeta, a vijest o vjenčanju oduševila je i kraljicu, koja je odmah dala i službenu dozvolu za brak, kako nalaže kraljevski zakon o braku iz 1772. godine. Čestitke su pristizale iz čitavog svijeta, a uputili su ih i mnogi državni dužnosnici – svi ministri britanskog parlamenta kao i tadašnja premijerka Australije Julia Gillard.

Par je potom odlučio dati zajednički intervju, u kojem su otkrili detalje veze i zaruka u Africi, a 23. studenog 2010. obznanili su da će se kraljevsko vjenčanje odviti 29. travnja iduće godine. Kraljica je tada zatražila da taj dan postane državni praznik, a za Britance koji su nazočili spektakularnom izdanju vojvotkinje i princa nije moglo ni biti drukčije. Ulice su bile okićene, vozila javnog prijevoza također, a gosti su na vjenčanje morali doći odjeveni prema posebnim pravilima koja je izdala kraljica. Gospoda je morala nositi najbolja odijela, a sve žene morale su nositi šešire. Svima je to pošlo za rukom, osim supruzi tadašnjeg premijera Camerona Samanthi Cameron, koja se u opatiji pojavila bez šešira i sve šokirala. Mladenci i uzvanici kraljevskog vjenčanja najviše su strahovali da će veliki dan uništiti loše vrijeme. Meteorolozi su najavljivali kišu, protiv koje su se planirali boriti raketama za rastjerivanje oblaka. Tog dana nije bilo kiše, a u Westminstersku palaču počeli su pristizati gosti iz svijeta šoubiznisa, sporta i politike. Među prvim uzvanicima koji su na ulazu u palaču morali pokazati račun kao dokaz poreza koji plaćaju pojavili su se: Sir John Madejeski, princ Harry i njegova tadašnja djevojka Chelsy Davy te bračni par Victoria i David Beckham, stigli su i Sir Elton John te njegov suprug David Furnish. Pridružio im se i bivši suprug Madonne Guy Ritchie. Kateinu haljinu dizajnirala je Sarah Burton iz kuće Alexander McQueen. Bila je izrađena prema njezinim željama, od čipke i šantung-svile.

Foto: Reuters/Pixsell

Kate je nosila kraljičinu tijaru Cartier iz 1936., koju joj je kraljica posudila. Kraljica je tijaru dobila od svoje majke, za osamnaesti rođendan. Kateine cipele također su s potpisom kuće Alexander McQueen. Uz nju su bile vjenčana kuma, njezina sestra Phillipa te šest malih djeveruša. Zagriženi fanovi danima su kampirali ispred opatije kako bi izbliza vidjeli Kate i Williama i ostale članove kraljevske obitelji te bili dio povijesti, a da je zaista tako, govori i podatak kako je diljem svijeta vjenčanje na televiziji pratilo čak dvije milijarde ljudi, što je to učinilo najgledanijim televizijskim prijenosom u posljednjih deset godina. Za troškove vjenčanja pobrinuli su se kraljevska obitelj i Middletoni, a osiguranje, koje je uključivalo čak 5000 policajaca, i prijevoz osigurala je sama kraljica Elizabeta. Par je zatražio od uzvanika da umjesto tradicionalnog darivanja sve poklone uobliče u donacije za humanitarne svrhe. Nakon što su postali supružnici, kraljica im je dodijelila titule vojvode i vojvotkinje od Cambridgea i kuću na selu Anmer Hall na Sandringhamu, a danas su, nakon deset godina braka, ponosni roditelji troje djece – dječaka Georgea i Louisa te djevojčice Charlotte.

Sva djeca imaju titule prinčeva i princeza, što je bila posebna odluka kraljice Elizabete. Dok je bila trudna s princom Georgom, rođenim 22. srpnja 2013., patila je od teških jutarnjih mučnina te se u idućim trudnoćama suočila s istim problemom, a to ju je natjeralo da otkaže sve službene posjete. Djevojčicu Charlotte, miljenicu bake Elizabete, rodila je 2. svibnja 2015., a najmlađeg princa Louisa 23. travnja 2018. godine.

