FOTO Ovo morate vidjeti! Jedna od mnogima najljepših žena na svijetu objavila vruće fotke u minijaturnom bikiniju

Jedna od najpoznatijih i najljepših žena svijeta, ruski supermodel Irina Shayk, još je jednom dokazala zašto nosi titulu ikone stila i ljepote. U jeku priprema za blagdane i dok se veći dio svijeta polako obavija zimskim ruhom, zanosna 39-godišnjakinja odlučila je spakirati kofere i pobjeći na sunce. Svojim je pratiteljima na Instagramu, kojih broji na desetke milijuna, priuštila pravi vizualni spektakl – seriju fotografija s nepoznate, ali očito rajske lokacije, gdje puni baterije za nove poslovne i životne izazove koji je čekaju u nadolazećoj godini, kada će proslaviti i svoj 40. rođendan. Kratkim, ali znakovitim opisom "Bijeg na sunce", Irina je dala do znanja da je ovaj odmor bio prijeko potreban.

Galerija fotografija koju je podijelila prava je oda hedonizmu i prirodnoj ljepoti. Irina je, kao i uvijek, u prvom planu, a njezina nevjerojatna figura dominira gotovo svakim kadrom. Već prva fotografija ostavlja bez daha: manekenka pozira u minijaturnom crnom bikiniju, mokre kose zabačene unatrag, s licem okrenutim prema suncu. Svaki mišić na njezinom savršeno isklesanom tijelu dolazi do izražaja, a preplanula put dodatno naglašava njezinu egzotičnu ljepotu. Ova fotografija nije samo prikaz zavidne forme, već i trenutak potpunog prepuštanja i uživanja, daleko od bliceva fotoaparata i modnih pista. Upravo taj spoj sirove snage i opuštene ženstvenosti ono je što Irinu čini posebnom.

No, njezina objava nije samo posvećena vlastitoj ljepoti. Kroz seriju slika, Irina nas vodi na virtualno putovanje svojim tropskim utočištem. Vidimo idilične prizore pješčane plaže s uredno posloženim kajacima koji čekaju na avanturu po tirkiznom moru, dok drvena sjenica pruža savršen hlad. Tu je i umjetnička crno-bijela fotografija kokosovih oraha, koja unosi dozu rustikalnog šarma. Jedan od najupečatljivijih kadrova je onaj na kojem Irina, odjevena u elegantni bijeli jednodijelni kupaći kostim, pozira na drvenom vidikovcu s kojeg puca pogled na bujno zelenilo i močvarno područje. Njezina poza, raširenih ruku i zatvorenih očiju, odaje osjećaj potpune slobode i povezanosti s prirodom. Crno-bijela verzija iste fotografije dodatno naglašava dramatičnost oblaka i bezvremensku ljepotu krajolika i same manekenke.

Obožavatelji su također dobili uvid u njezine modne odabire za odmor. Osim kupaćih kostima, Irina je pokazala i nekoliko ležernih, ali chic kombinacija. Na jednoj fotografiji šeće plažom u ljubičastom bikiniju, leđima okrenuta kameri, s bijelom tkaninom prebačenom preko glave kako bi se zaštitila od sunca. Na drugoj, snimljenoj u sumrak, pozira bosa u pijesku, odjevena u isprane traperice i pripijenu majicu dugih rukava, izgledajući poput heroine nekog romantičnog filma. Noćni kadrovi donose drugačiju atmosferu – tajanstvenu i pomalo sanjarsku, s palmama obasjanim mjesečinom i jednom zamućenom slikom Irine u dugoj haljini s uzorkom, koja dodatno potiče maštu o tome gdje se točno nalazi.

Ovaj "bijeg" nije samo odmor, već i prilika za brigu o sebi. Fotografija prostrane, drvom obložene prostorije s prostirkama za jogu i meditaciju sugerira da manekenka svoj boravak koristi i za duhovnu obnovu i vježbanje, što je zasigurno jedna od tajni njezina besprijekornog izgleda. U moru idiličnih prizora, Irina nije zaboravila ni na posao. Na jednoj od fotografija, izbliza pozira držeći bočicu kozmetičkog proizvoda ruskog brenda d'Alba, koji je i označila u opisu. Time je suptilno otkrila da je ovaj rajski odmor dijelom i poslovna suradnja, pokazujući kako vješto spaja ugodno s korisnim, što je odlika najvećih zvijezda današnjice.

Naravno, ovakva objava nije mogla proći nezapaženo. U samo nekoliko sati prikupila je stotine tisuća lajkova, a prostor za komentare bio je preplavljen komplimentima i riječima divljenja. Obožavatelji iz cijelog svijeta, a posebno iz njezine rodne Rusije, obasuli su je pozitivnim porukama. "Ljepota, naš ponos", "Prelijepa", "Ramena Irine Shayk", "Najbolja od najboljih", samo su neki od komentara koji svjedoče o statusu koji uživa. Njezina sposobnost da izgleda jednako zapanjujuće u glamuroznim editorijalima i u opuštenim, prirodnim trenucima ono je što je čini toliko obožavanom.