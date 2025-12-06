Farmer Željko o Đurđi i sukobima na farmi: Cure su bile dosta razočarane njome, a ona je njima manipulirala. Voli dominirati

Farmer Željko, sudionik emisije 'Ljubav je na selu', podijelio je svoja iskustva s kandidatkinjama koje su boravile na njegovom imanju. Među njima, Đurđa je privukla najviše pažnje svojim neobičnim ponašanjem, što je dovelo do sukoba s farmerom i ostalim djevojkama. Željko je za RTL.hr detaljno prokomentirao njezinu osobnost i dinamiku odnosa na farmi. "Gledam 'Ljubav je na selu' i Đurđa je iskusna žena, ona je znala što radi. Ja sam dosta bio stisnut, bila me trema. Đurđina energija nas je sve nekako blokirala", izjavio je.

Iako nije pokazivala interes za sudjelovanje u zadacima, Đurđa je ostavila snažan dojam na njega, dok su ostale djevojke bile nezadovoljne njezinim stavom. "Cure su bile dosta razočarane njome, a ona je njima manipulirala. Meni nije smetalo što nije ništa htjela raditi i što se tako sređivala za selo, ali curama je smetalo. Đurđa je uvijek zadnja izlazila iz sobe, one su mi onda dosta prigovarale i nabijale mi to na nos, ali ja sam Đurđu poštivao uvijek, ali dosta sam joj podilazio", priznao je, ističući da mu njezina specifična energija nije smetala, ali je stvarala napetosti među ostalim djevojkama.

Priredio je i iznenađenje za djevojke, predloživši da se svi odjenu u narodne nošnje, no Đurđa je to odbila. "To što nije htjela obući nošnju me nije povrijedio, više su se cure uvrijedile. Ja je ne mogu natjerati na nešto. Ona voli dominirati i to je tako", komentirao je. Progovorio je i o vlastitoj strogosti. "Ja sam htio pokazati da je to moja kuća. Imao sam žene i uvijek sam dominirao u vezi. Volim ispraviti ako vidim netko nešto radi kako ne valja. Ako sam ja glava kuće, ja bih uvijek pomogao ženi jer znam kako treba", objasnio je Željko, priznajući da se ponekad nespretno izrazi, ali da nije zlonamjeran. Kao primjer je naveo situaciju s Katom na brzom spoju, koja mu je zamjerila izjavu o dočeku djece uz glazbu i odojka.

"Primjerice na onim brzim spojevima, Kata mi je zamjerila što sam ja rekao da ja uvijek svoju djecu dočekam s muzikom i odojkom, ali kad bih ja imao ženu i njezinu bih djecu dočekao tako. Ne želim da me ljudi vide kao negativca." Na kraju, farmer je otkrio da mu žene sada često prilaze, a da je njegov odnos s mještanima izvanredan. "Žene mi danas prilaze i zovu me na kavu. Stvarno mi svi prilaze u selu i govore mi lijepe stvari", zaključio je.