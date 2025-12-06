Naši Portali
LEGENDARNA PJEVAČICA

Nikad se nije oporavila od tragične smrti 17-godišnjeg sina: 18 mjeseci kasnije i njeno srce je stalo

Sinead O Connor Live in London
Foto: TSAA/ZDS
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
06.12.2025.
u 09:00

Istraga o sinovoj smrti otkrila je detalje njihovog neraskidivog odnosa, a Sinead O'Connor je do kraja govorila kako je bez njega izgubljena

Prošle su dvije godine od smrti slavna irske pjevačice Sinead O'Connor, koja je preminula samo 18 mjeseci nakon tragične smrti svog 17-godišnjeg sina Shanea. Tijelo 17-godišnjeg Shanea O'Connora pronađeno je 7. siječnja 2022., manje od 24 sata nakon nestanka iz bolnice u Dublinu. Tinejdžer je trebao biti pod stalnim nadzorom zbog suicidalnih misli, no istraga je otkrila teške propuste u sustavu, a nedavno je otkriveno da je glazbenica sina dovela na hitnu pomoć nakon predoziranja 29. prosinca 2021., samo nekoliko dana prije njegove smrti. O'Connor je morala identificirati tijelo, što je bio okidač za početak njezinog vlastitog kraja.

Njihov odnos bio je, kako je otkrila istraga, kompleksan i turbulentan, ali istovremeno ispunjen ljubavlju. Bili su na neki način ovisni jedno o drugome tijekom cijelog života, a pjevačičin otac Sean potvrdio je da su se njegova kći i unuk "ludo voljeli". Naglasio je kako se i sama Sinead borila s mentalnim zdravljem u vrijeme sinove smrti te da "nije bila u poziciji učiniti više od onoga što je učinila, a i to je bilo puno".

Londonska policija objavila je kako smrt Sinead O'Connor nije sumnjiva
Sinead O Connor Live in London
1/11

Shaneove dugotrajne borbe završile su tragično. Od 2015. bio je pod skrbništvom irske agencije za djecu i obitelj Tusla, a socijalna radnica je na sudu izjavila kako su njegove potrebe bile primarno vezane uz mentalno zdravlje. Tinejdžera su poticali na liječenje ovisnosti, no on je odbijao prestati konzumirati kanabis, govoreći da mu je život bio bolji dok je koristio drogu.

Za Sinead, Shaneov odlazak bio je udarac od kojeg se nikada nije oporavila. Osamnaest mjeseci kasnije, 26. srpnja 2023., preminula je prirodnom smrću u Londonu. U danima koji su prethodili njezinoj smrti, na društvenim mrežama je opisivala svoju neizmjernu bol. "Od tada živim kao nemrtvo noćno stvorenje. Bio je ljubav mog života, svjetiljka moje duše. Bili smo jedna duša u dvije polovice. Bio je jedina osoba koja me bezuvjetno voljela. Izgubljena sam bez njega", napisala je. Kasnije je potvrđeno da je umrla u 56. godini života od posljedica kronične opstruktivne plućne bolesti i astme.

showbiz sin smrt Zvijezda glazbenica Sinead O'Connor

