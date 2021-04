Neprepoznatljivi Zoran Šprajc objavio 23 godine staru snimku s HRT-a: 'To te netko ucjenjivao pa si pustio'

Uz video koji je izazvao val nevjerice, RTL-ov voditelj Zoran Šprajc (53) privukao je pozornost i izmamio smijeh mnogih pratitelja.

"Blast from the past", napisao je kratko uz 23 godine staru snimku s HRT-a, gdje je tada vodio emisiju "Zlatno grlo". Redali su se komentari poznatih osoba s televizije – preko Marijane Batinić do Mate Jankovića i Dalibora Petka. Ipak, jedan komentar posebno se istaknuo.

"To te netko ucjenjivao da će pustit u javnost pa si ti pustio ranije kao foru", u šali je napisao pratitelj.

"Kakva furka", "Opa", "Aaaa Zorane, mladosti i lipe kosice", pisali su mu u komentarima.

Iskusni novinar i voditelj 2013. godine napustio je HRT, gdje se otisnuo u realizaciju programa na N1 televiziji, a potom na RTL, gdje je i danas.

Osebujan TV voditelj nedavno je iznenadio brojne gledatelje, ali i razveselio pjevačicu Maju Šuput čestitavši joj u emisiji na rođenju sina.

– I za kraj, najvažnija vijest dana: Maja Šuput konačno je rodila! Sve je prošlo u najboljem redu, rodio se krasan dječačić. Maji čestitamo, a nacija sad može odahnuti i otići na spavanje – poručio je voditelj, a Maja je to zabilježila u svom storyju na Instagramu te poručila: "Hvala Zorane. Ovo ću malom sačuvat da vidi kakva je faca bio od prve sekunde", napisala je tada pjevačica.

