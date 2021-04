Uzavrele strasti kod farmera! Samanta i Neven ljubili se u gepeku, Rasema uživa sa Zvonkom: Volim malo žešće

Na farmi Nevena Landeka nije bilo nikakvih svađa. Dapače, uzavrele strasti i ljubljenje u njegovom gepeku sa Samantom obilježili su romantiku za njih dvoje, a ona je potom preporučila svima da to probaju.

"Iz čistog mira me poljubio u gepeku, nisam se ni nadala. Poseban je doživljaj ljubiti se u gepeku, to još nisam probala. To je posebna vrsta romantike" kazala je Samanta, dok je Neven priznao da se ona dobro ljubi.

Strasti su uzavrele i na farmi kod Raseme.

Kandidatima je dala do znanja da se moraju potruditi kako bi je osvojili, a oni su joj počeli ugađati. Dok joj je Josip pleo kosu, Zvonko

joj je masirao ruke.

"Vidio sam da se ugodno osjećala, smješkala se, migoljila se na tom stolcu i bilo mi je drago da se lijepo osjeća", kazao je Zvonko, dok mu je Rasema priznala da voli malo žešće nakon što joj je on rekao da ga upozori ako je previše stišće.

