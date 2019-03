TV voditelj iznenadio novim potezom: 'Mama se rasplakala, a ni tata nije bio daleko od toga'

Nekad radijski, a danas popularan televizijski voditelj Dalibor Petko zaplovio je glazbenim vodama. Nakon dva desetljeća praćenja domaće glazbene scene Petko se primio mikrofona snimio svoju prvu pjesmu “Kad magle krenu” uz pratnju tamburaškog Rockoko Orchestre.

Kao Šovagović

– Nisam mislio da ću se okušati u pjevanju, ali ovu ponudu nisam mogao odbiti. I prije sam dobivao ponude, međutim, svi su me nekako vidjeli u veselicama i zabavnim pjesmama i ja sam se redovito zahvaljivao i odbijao. Kad mi je producent Tihomir Ivanetić ponudio pjesmu, isto sam rekao ne, no uvjerio me tek kad je rekao da me vidi u ozbiljnoj tematici te glumačkoj interpretaciji poput Fabijana Šovagovića i Ive Gregurevića – govori nam Petko koji jedva čeka vidjeti prve reakcije publike.

Pjesma govori o gubitku voljene osobe, a iako priča o nekim prošlim vremenima s njom se, ističe voditelj, može poistovjetiti baš svatko. Svoj estradni debi posvetio je roditeljima Stjepanu i Katici koji su sredinom siječnja proslavili 50. godišnjicu braka. – Kad su je prvi put čula pjesmu, mama je plakala, a i tata nije bio daleko. Oni su veliki zaljubljenici u tamburu i ovo je moj mali poklon njima za njihov zlatni pir. Pjesma mi se učinila kao lijepi poklon i trajna uspomena – istaknuo je Petko.

Foto: Instagram

Glazbenom angažmanu voditelj CMC televizije prionuo je vrlo ozbiljno pa je odmah nakon prihvaćanja ponude savjet potražio od bivše divasice, Ivane Husar Rimac. – Rekao sam joj svoje namjere i ona mi je predložila izvrsnu Djordiju Palić koja pjeva s Tonijem Cetinskim. Nisam uopće znao kakav je moj glas jer kad god sam pjevao, uvijek sam pokušao imitirati izvođača koji tu pjesmu izvodi u originalu. Ona mi je dala najbolje upute i dovela me u red – kroz smijeh govori voditelj koji se s pjevanjem susreo i tijekom showa “Tvoje lice zvuči poznato”.

Uskoro možda i neki duet

Glazbu i tekst potpisuje poznati slavonski glazbenik i kompozitor Željko Zovko s čijim se radom Petko već ranije susreo. – Njegova “Priča o Jeli” koju je napisao Bosutskim bećarima je jedna od najljepših tamburaških pjesama koje sam ikad čuo. Zanimljivo je to da se još uvijek nismo sreli uživo pa jedva čekam da sretnemo i porazgovaramo pošteno – govori Dalibor. Uz Zovka, svoj doprinos pjesmi “Kad magle krenu” dali su i Krunoslav Dražić koji potpisuje aranžman, Tihomir Ivanetić bio je zadužen za produkciju, dok je spot koji je sniman u okolici Županje režirao Mario Zeljković Zelja. Iako ističe da nema ozbiljnih pjevačkih ambicija te da je pjesmu snimio čisto iz vlastitog gušta, voditelj ne odbacuje mogućnost da u skorije vrijeme snimi i još nešto pa možda čak i duet s nekim od naših glazbenika.

– Ne želim zvučati pretenciozno, ali mnoge sam od njih već odbio kad su me zvali da im se pridružim za mikrofonom tijekom emisija. Ni ovo sad ne znači da mijenjam profesiju. Ne isključujem mogućnost snimiti možda još nešto u životu, ali estrada može mirovati – ne odlazim u pjevače – zaključuje Petko. Premijeru pjesme 'Kad krenu magle' i pratećeg video spota možete pogledati na našem portalu Vecernji.hr u ponedjeljak 04.ožujka.

Foto: Matej Čehovski

