Tužna priča mame Anđele rasplakala je sve: Moj sin je prvi u Hrvatskoj s tom dijagnozom

U drugoj epizodi "Života na vagi" vidjeli smo preostalih šest kandidata. Prva je na vagu stala Nina Bandić (26), Sinjanka koja radi kao teta u vrtiću.

- Nikad nisam gledala na kilograme kao problem, niti su me smetali u svakodnevnim aktivnostima. Međutim, u zadnjih godinu dana zdravstveno stanje mi se promijenilo, pa sam se osvijestila, bez obzira što sam zadovoljna svojim izgledom. Od puberteta imam policistične jajnike, sve sam dosad to ignorirala jer nisam imala simptome. Za vrijeme COVID-a sam završila u bolnici, gdje su mi ustanovili da imam slab vid na desnom oku. Tada kao da sam promijenila gledište oko zdravlja, postala sam svjesna i shvatila da je tanka linija između zdrave i bolesne osobe, iskreno je rekla Nina koja je iznenadila Marijanu Batinić jer kandidati obično nisu zadovoljni svojim izgledom.

Foto: VOYO screenshot

- Odgojena sam s puno ljubavi, uvijek su mi govorili da moram voljeti prvo sebe, rekla je Nina i dodala kako bi jednog dana željela imati obitelj, premda ne zna što budućnost donosi. Nina je na prvom vaganju imala 136,2 kilograma.

Anđela Akrap (32) iz Dubrovnika sljedeća je kandidatkinja. Kazala je da je u "Život na vagi" došla radi sebe i svojeg zdravlja, ali i svoje djece. Ima status njegovateljice, jer je njen sin stopostotni invalid i potrebna mu je njega 24 sata dnevno.

Foto: VOYO screenshot

- Teško je biti roditelj djeteta s kojim živiš dan za danom. On je prvi u Hrvatskoj s tom dijagnozom, čak je nismo uspjeli naći ni vani. Jako je teško biti roditelj djeteta kojem je potreban respirator. Ja se prema njemu odnosim kao da je potpuno zdrav. Sve sam ga naučila, on mi pomaže - rekla je majka tri sina.

VEZANI ČLANCI:

- Stariji sin kojem je 13 godina je ove godine operirao tumor. Sad je dobro, no teško se nosim s tim. Imam 17 kilometara do vrtića i kada se vraćam, pustim muziku u autu i isplačem se. To mi je ispušni ventil, kazala je Anđela koja se rasplakala ispred kamera. Na prvom vaganju domaćica iz Dubrovnika imala je 116,3 kilograma.

Sljedeći je Krunoslav Šuvak (32), koji dolazi iz Lipika i radi kao vozač kamiona.

- Do kilograma me najviše dovela nemarnost i lijenost. Sam se nisam kadar natjerati na mršavljenje. Uvijek sam bio malo jači, a počeo sam se debljati u petom osnovne. Nisam imao sreće s djevojkama do dvadesete, kada sam malo smršavio,a sada trenutno nemam djevojku niti je tražim. Ne razmišljam o ljubavnom životu, nego prvenstveno o karijeri, a onda ću razmišljati o ljubavi, rekao je Krunoslav i dodao da ima veliku motivaciju zbog majke. Cilj mu je da u showu skine 100 kilograma, a njegova majka rekla je da ije sigurna u to. na prvom vaganju imao je 202,8 kilograma.

Na vagu je zatim stao Mislav Šepić (37) iz Gorice, koji radi kao arhivar Općinskog suda.

- Ovo mi je već treći put da sam se prijavio u "Život na vagi". prvi put sam imao premalo kilograma, a drugi put svadbu. Počeo sam se debljati početkom srednje škole, kada mi je umrla mama. Bilo je teško odrastati bez oba roditelja. Da mi nije bilo sestre koja je tada imala 28 godina, tko zna gdje bi završio, možda u nekom popravnom domu, Na početku je bilo teško, kasnije smo se snašli, rekao je Mislav koji je na prvom vaganju imao 171 kilogram.

Nakon što je predstavljeno 14 novih natjecatelja Marijana Batinić kazala je kako će im se pridružiti još dvoje kandidata koje smo imali prilike upoznati u prijašnjim sezonama, jer svi mi zaslužujemo drugu šansu. Ekipi su se pridružili supružnici Ljube (33) i Goran Bartulović (39) iz Kaštel Novog.

Ljube je na prvom vaganju imala 164,2 kilograma, a na finalnom vaganju pala je na 132,5 kilograma. Goran je imao 157,5, a iz showa je izašao sa 109,5 kilograma.

Foto: VOYO screenshot

- Kad smo izašli vani tek onda je počela borba. Prvi pokušaj nije uspio, ne znam točno što bih rekao, život. Malo popustiš, pa se opet vratiš na staro. uvijek su bila neka odgađanja kao i prije prvog showa, to nije dobro. Zanemario sam stvari koje sam naučio u showu. Došla je korona, nisam se puno kretao, rekao je Goran kojem je vaga na njegovom drugom pokušaju u "Životu na vagi" pokazala 155,9 kilograma.

- Kao da imam knedlu u grlu. treba je progutati i krenuti iz početka. Teško je reći zašto se opet družimo. Glava ni onda nije bila spreman iako sam imala dobre rezultate. Nisam se mogla nositi s odgovornošću. Borba tek počinje, rekla je Ljube koja je ovaj put imala čak 193,6 kilograma.

Nakon što su se sve izvagali, Marijana je kandidatima kazala kako ne smiju zaboraviti da su u "Život na vagi" došli promijeniti život na bolje. Kandidatima su se pridružili njihovi treneri Edin Mehmedović, koji je u "Životu na vagi" četiri godine, i Mirna Čužić, kojoj je ovo prva godina u showu.

- Ništa nije nemoguće, ali za promjenu su potrebni trud, rad i disciplina, rekla je Mirna i poručila kandidatima kako ako žele doći u "Život na vagi" moraju složiti most od zračnih jastuka i prijeći s druge strane obale. Tako su željeli vidjeti timski duh. Prve su krenule cure koje su stigle do polovice, a onda su ih dečki pogurali.

Foto: VOYO screenshot

- Divno je bilo vidjeti kako jedni druge motiviraju, već su se sprijateljili, rekla je trenerica Mirna. Natjecatelji su zatim stigli u svoj novi dom, kuriju Lipa.

- Na vama je da surađujete i brinete se o njoj, rekla je Mirna. Za kraj su i rekli neke zanimljive podatke. Svi natjecatelji u dosadašnjim sezonama imali su ukupno 15521,2 kilograma, a na drugom vaganju imali su 14921,9 kilograma, te su tako izgubili 599.3 kilograma ili 3,9 posto. To je brojka protiv koje će se morati boriti. Ako izgube isto ili više od 3,9 posto, nitko neće napustiti show, ali ako izgube manje jedan će ih napustiti.

- To je dosta suza i znoja ovaj tjedan. Zato očekujemo da ćete dati sve od sebe, rekla je Mirna.

VIDEO: Melkior o tipovima gostiju: 'Uzeo si mi novce jedanput i više me nikad nećeš vidjeti'