Lidija Bačić motivacija je nogometnom klubu u Irskoj: Ona je za nas svetinja

FC Croatia Fermoy je hrvatski nogometni klub u Irskoj koji gaji velike simpatije prema pjevačici Lidiji Bačić Lile.

- Ona je za nas svetinja i koristimo njezino ime kao motivaciju prije svake utakmice. Nadamo se da ćemo je jednog dana upoznati. Ma neka dođe k nama da snimimo himnu s njom jer mislim da je se nitko toliko ne sjeti koliko mi kroz godinu - rekao je za 24 sata Alen Miholić Mićo, predsjednik, tajnik i osnivač kluba. Dečki iz ovog kluba sada već imaju tradiciju prije utakmica i kada se okupe u svlačionici obavezan je ritual da jedan vikne Lidija, a svi ostali suigrači odgovore Bačić.

- Kad smo osnovali ekipu i došli igrati na prvi turnir 2021. godine, naš tadašnji kapetan Stipo Klarić trebao je održati motivacijski govor prije početka utakmice i nije znao što reći. Okupio je dečke i rekao: 'Dečki, ovaj pehar izgleda mi dobro kao Lidija Bačić, ajmo ga osvojiti' - ispričao je Alen Miholić Mićo kako je uopće došlo do toga da im Lidija Bačić bude motivacija prije utakmica. Pjevačica je upoznata s ovim ritualom naših nogometaša u Irskoj i kaže kako joj je drago što pobjeđuju uz njezino ime.

- Tagirali su me prije godine, dvije i bilo mi je to jako simpatično. Drago mi je da pobjeđuju uz moje ime, a kako i ne bi kad je to super povik. Samo neka nastave tako. Napravit ćemo i neki koncert u Irskoj - rekla je Lidija za 24 sata.

FC Croatia Fermoy osnovan je 2021. godine i u početku su se natjecali na malonogometnim turnirima, a nakon dvije godine su osvojili i titulu prvaka malonogometne lige u Corku Footy i Leisure League i to im je bio poticaj da krenu na velike turnire. Miholić kaže kako u klubu nisu samo Hrvati pa tako uz 16 Hrvata, za njih igraju i tri Brazilca, a imaju i igrače iz Litve, Hondurasa, Kine, Francuske i Kirgistana.

