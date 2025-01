Turski ljepotan bio je prisiljen snimiti seriju s fatalnom bivšom! Zbog nje je ostavio curu, no kratko je bio 'dobar'

Turskog glumca, 37-godišnjeg Kerema Bürsina gledateljice definitivno obožavaju. Mega zvijezda ima horde obožavateljica - samo na društvenim mrežama prati ga više od jedanaest milijuna pratitelja - osvaja svijet glumačkim talentom, ali i sočnim pikanterijama iz ljubavnog života. Iako ne izgleda kao tipičan tamnokosi Turčin, obožavateljice su primijetile njegovo isklesano tijelo i šarm koji, kako mnoge pišu, oduzima dah.

Turske sapunice u posljednjih su desetak godina zavladale malim ekranima i osvojile gledatelje, a glumci koji se pojavljuju u njima brzo osvajaju milijune obožavatelja. Hrvatska publika imala ga je priliku gledati na RTL-u u ljetnoj poslastici "Miriše na ljubav". Zahvaljujući intrigantnoj ljubavnoj priči, odličnoj glumačkoj postavi i sjajnoj produkciji ta je serija privukla pozornost gledatelja diljem svijeta. Svjetla reflektora zgodni Kerem u toj je seriji dijelio s bivšom djevojkom Hande Erçel koju je upoznao na snimanju romantične i komične serije koja se počela emitirati u srpnju 2020. godine. Kerem i Hande zaljubili su se na snimanju i započeli vezu pod budnim okom javnosti. On je tada bio u vezi s glumicom Demet Özdemir koju je ostavio zbog fatalne Hande Erçel.

Brzo su postali omiljeni turski par i često su na društvenim mrežama objavljivali fotografije sa seta. Da su zajedno, potvrdili su u travnju 2021., kada su otputovali na Maldive i dijelili sadržaj na društvenim mrežama. Iako su mnogi navijali za omiljene junake iz serije, vezu su prekinuli nakon manje od godinu dana. Nakon prekida su očito bili primorani surađivati i zajedno glumiti u spomenutoj seriji. Mnogi su primijetili da je Hande izbrisala fotografije na kojima je s Keremom, ali ostavila je one na kojima su s ostalim glumcima iz serije.

FOTO Naša poznata voditeljica prije 15 godina izrekla je sudbonosno "da", sa suprugom je od studentskih dana

On je izbrisao fotografiju s Maldiva kojom je potvrdio ljubav s glumicom. S obzirom na to da je pravi šarmer i javnost intrigira svojim ljubavnim životom, nakon toga se počelo šuškati da ljubi televizijsku voditeljicu Elif Gökalp. No njegov menadžer Günfer Günaydin to je negirao i usput potvrdio da više ne ljubi crnokosu ljepoticu Hande.

- U ovom trenutku ne postoji nitko u Keremovu životu - istaknuo je Günaydin i dao naslutiti da je turski zavodnik doista prekinuo vezu s kolegicom Hande. Dodao je i kako nagađanja o vezi Bürsina i Elif nisu točna. Hande je jednako tako uspješna na ljubavnom planu. Njezin turbulentni privatni život dokazuje da je nakon Kerema ljubila glumca Kaana Yildirima, a sada je u vezi, prema navodima turskih medija s influencerom Hakanom Sabancijem, jednim od najbogatijih ljudi u Turskoj.

FOTO Pogledajte ekskluzivne fotografije Rakitićevog doma nedaleko od Splita

Inače, Hande se prije glume bavila manekenstvom, a turski su mediji pisali da je fatalna zavodnica. Prije nego što je osvojila Kerema koji je zbog nje prekinuo sretnu vezu, pisalo se i da je američki glumac Brad Pitt opčinjen njome. Posljednje što se pisalo u tamošnjim medijima jest da je Kerem u vezi s unukom turskog tajkuna Sakipa Sabancija, Melisom Banaci Tapan. On je vezu potvrdio riječima: "Moje srce napokon je ispunjeno. Vrlo sam sretan u novoj vezi", dodao je, a prenosi Türkiye Today.

VIDEO Glazbeni kritičar Hrvoje Horvat o Dori: Izbor pjesama izazvat će više intriga od političkih izbora