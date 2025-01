Raspao se brak slavne pjevačice i zvijezde 'Stranger Thingsa', procurili detalji: 'Bio je nastran u krevetu'

Britanska pjevačica Lily Allen (39) potvrdila je prekid braka s glumcem Davidom Harbourom (49) te je u svojem podcastu "Miss Me?" otvoreno progovorila o njihovom intimnom životu i razlozima koji su doveli do kraha četverogodišnjeg braka, prenosi Daily Mail. Nakon mjeseci spekulacija, Allen je potvrdila da je otkrila kako je Harbour, zvijezda hit serije "Stranger Things", bio aktivan na ekskluzivnoj dating aplikaciji Raya.

Pjevačica je, poput Agathe Christie, provela vlastitu istragu tako što se i sama prijavila na aplikaciju gdje je otkrila suprugov profil koji je bio aktivan najmanje mjesec dana. - Lily je pretraživala žene na Rayi i uspoređivala ih sa ženama koje David prati na Instagramu kako bi otkrila s kim se viđa - otkrio je izvor blizak pjevačici.

Prije nego što su izašli detalji o nevjeri, Allen je u svojem podcastu govorila o izazovima u njihovom seksualnom životu. Otkrila je kako je Harbour često tražio "kinky seks", priznala je da je njegove zahtjeve često odbijala izgovorima poput glavobolje te je istaknula kako je Harbour bio prva osoba s kojom je bila intimna dok je bila trijezna.

Pjevačica je iskreno progovorila o svojem trenutnom stanju: - Ne mogu se koncentrirati ni na što osim na bol kroz koju prolazim. Znam da o tome pričam mjesecima, ali spiralno padam i sve je izmaklo kontroli - rekla je Allen u podcastu.

Allen je također odlučno odbacila glasine koje su se pojavile u medijima: - Želim umiriti ljude jer će biti spekulacija zbog vremena koje ću provesti u privatnosti - ne idem na rehabilitaciju, nisam se vratila drogama. Vidjela sam užasne tračeve na internetu da me muž pronašao u brlogu okruženu muškarcima. Ne znam tko širi te zlonamjerne glasine, ali to nije istina - naglasila je Britanka.

Par se upoznao 2019. godine upravo preko aplikacije Raya, a vjenčali su se 2020. u Las Vegasu. Njihov brak završio je krajem 2024. godine, kada je Allen navodno otkrila da Harbour koristi dating aplikaciju dok je bio u Atlanti, gdje se preselio zbog snimanja posljednje sezone "Stranger Things".

Podsjetimo, Lily je nedavno je otvoreno priznala da se bori s mentalnim zdravljem i gubitkom apetita. Kako bi se lakše prilagodila životu u New Yorku, kamo se preselila sa svojim kćerima Ethel Mary (13) i Marnie Rose (11) te sada bivšim suprugom, pjevačica je potražila stručnu pomoć. U emotivnom razgovoru sa svojom najboljom prijateljicom Miquitom Oliver, tijekom snimanja njihovog zajedničkog podcasta "Miss Me?", Lily je iskreno podijelila svoja iskustva s mentalnim zdravljem.

"Posljednjih nekoliko mjeseci prolazim kroz teško razdoblje, a prehrana mi je postala problem", izjavila je Lily. "Moja terapeutkinja i ja razgovaramo o tome, i ona me pita: 'Koliko dugo to traje?' Odgovorila sam joj da traje otprilike tri godine, a ona mi je na to rekla: 'Dobro, zašto to nisi prije spomenula?'". Allen je kazala kako nije da nešto skriva, te da joj se jednostavno nije kao nešto što je pri vrhu popisa važnih tema o kojima trebam pričati. Zaključila je kako očito jest.

"Nisam baš dobra u sagledavanju šire slike. To je također povezano s mojim ADHD-om jer ne povezujem stvari. Osim toga, moje tijelo i moj mozak za mene su dvije potpuno odvojene stvari. Znam da mnogi ljudi osjećaju povezanost između tih dviju stvari, ali kod mene je drugačije. Puno vremena provodim u svojoj glavi, a ne razmišljam puno o svom tijelu. Stvarno nisam dobro mentalno u ovom trenutku i ne jedem. Nisam gladna. Naravno da jesam, ali moje tijelo i moj mozak toliko su nepovezani da signali gladi ne dolaze do mog mozga. Ne izbjegavam hranu, samo ne razmišljam o njoj jer sam previše u vlastitim mislima. Moje tijelo je, jednostavno, nekoliko koraka iza mene", naglasila je pjevačica.

