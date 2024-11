VIDEO Lepa Brena: 'Sin Viktor zabranio mi je da neke svoje fotografije stavljam na društvene mreže'

Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda Lepa Brena ovog prosinca vraća se u Arenu Zagreb, kada će održati čak pet koncerata. Posljednji put u najvećoj hrvatskoj dvorani pjevala je prije pet godina, a tada je održala “samo” dva koncerta. Lepa Brena nam je u video intervjuu otkrila kako se priprema za koncerte, te je progovorila i o obitelji.

- Ako obitelji i djeci ne posvetite to kvalitetno vrijeme, jednog dana kad odrastu, na njima se vidi da imaju nedostatak roditeljske ljubavi, nedostatak kućnog odgoja, što kasnije predstavlja problem. Moji Filip i Viktor u svijetu su šoubiznisa. Filip je s Aleksandrom Prijović jako uspješan. Viktor je počeo raditi sa mnom. Stefan radi nešto drugo, no svi su sjajni momci i moja velika podrška. Za Bobu nemam što reći, osim da on kao najveća i najmoćnija stijena uvijek stoji iza mene i čvrsto drži moja leđa da nikad ne padnem, kazala je jedna od najomiljenijih pjevačica na ovim prostorima. Upravo će na zagrebačkim koncertima proslaviti 33. godišnjicu braka sa suprugom Bobom Živojinovićem.

VEZANI ČLANCI:

- Zadnjih možda 10-15 godina uvijek smo na nekom putu, ili radi on ili radim ja, ali u siječnju odvojimo vrijeme samo za nas dvoje i proslavimo sve što smo propustili tijekom cijele godine jer zbog ovog tempa i brzine života ne stižemo baš slaviti sve što bismo htjeli. Da, 7. prosinca bit će naša godišnjica braka i proslavit ćemo je s našom publikom, kazala je Brena, koja nikad nije imala tajni.

- Pa moram priznati da sam sav svoj život nekako vodila transparentno i da kod mene, što se tiče nekog mog privatnog života, zaista ne postoje nikakve tajne, kako ono što je bilo lijepo tako i ti neki gafovi, pa i ružne stvari, rekla je glazbenica koja se osvrnula i na uspjeh Baby Lasagne:

- Kod njega mi se sviđa scenska energija. On je uspio svoju emociju i energiju zaista prenijeti na ljude.

Što nam je još rekla, pogledajte u videu: