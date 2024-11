Bio je zvijezda reality showa 70-ih, a vežu ga kontroverze: Kako je uspjeh Trumpa doveo do kandidature za predsjednika

Uspon Donalda Trumpa na dužnost predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, koju je obnašao od 2017. do 2021., srušio je mnoge pretpostavke i tabue, ali možda je jednako iznenađujuće što je prebrodio dva opoziva, kaznenu presudu i druge prepreke kako bi se ponovno natjecao za Bijelu kuću. Donald Trump preuzeo je Republikansku stranku, a potom i Bijelu kuću na izborima 2016. godine. Odlučan je ponovno postati predsjednik ove godine.

Njegova neočekivana pobjeda nad Hillary Clinton 2016., kad se predstavio kao autsajder i obećao unijeti poslovnu pronicljivost u Bijelu kuću, potresla je američki politički sustav i iz temelja promijenila Republikansku stranku. U 2024., četiri godine nakon poraza od Joea Bidena, još uvijek se predstavlja kao čovjek koji će prodrmati američku politiku suprotstavljanjem korumpiranim elitama. Pritom je ostao vjeran drskom kampanjskom stilu i sklon je teorijama daleko izvan mainstreama, rijetko propuštajući priliku da osobno uvrijedi ili ponizi svoje protivnike.



Ako Trump pobijedi, sa 78 godina postao bi najstarija osoba u povijesti SAD-a izabrana za predsjednika. Rođen je 14. lipnja 1946., bio je četvrto od petero djece Fredericka Trumpa, magnata za nekretnine koji je obitelji ostavio malo carstvo u New Yorku. Roditelji su Trumpa s 13 godina poslali na vojnu akademiju. Budući predsjednik kasnije je studirao na Sveučilištu Fordham, a zatim je pohađao prestižnu Poslovnu školu Wharton na Sveučilištu Pennsylvania.



Nakon što je diplomirao na Whartonu, pridružio se očevom poslu i 1974. postao predsjednik obiteljske tvrtke i preimenovao je u Trump Organization. Uslijedila su ulaganja u hotele, kockarnice, golf terene, luksuzne stanove i izbore ljepote. Kao zvijezda televizijskog reality showa "The Apprentice" uživao je u priopćavanju loših vijesti neuspješnim natjecateljima. Odrješito im je govorio: "Otpušteni ste." Trump se s vremena na vrijeme bavio politikom, ali čini se da ga je na to najviše potaknula administracija Baracka Obame kad se pretvorio u desničarskog populista. Glasno je širio laž da Obama nije rođen u Sjedinjenim Državama.

Njegovi kritičari, među kojima i nekoliko istaknutih članova njegove prve administracije, opisuju ga kao kaotičnog, onog koji izaziva podjele te kao prijetnju demokraciji. General John Kelly, njegov bivši šef kabineta, nedavno ga je usporedio s "fašistom." Njegova retorika na skupovima bila je sirova i mračna, koristio je prostačke uvrede, lažne tvrdnje i prijeteća upozorenja, poput njegove nedavne sugestije da bi mogao koristiti vojsku za obračun, kako tvrdi, s "unutarnjim neprijateljem."



Kao i 2016., i ova izborna kampanja stavila je protivljenje imigraciji u prvi plan. Trump je 2016. rekao da su neki meksički imigranti silovatelji i ubojice, a ove godine je bez ikakve osnove optužio haićanske imigrante da jedu kućne ljubimce u gradu Springfieldu u Ohiju. Tu tvrdnju je ponovio njegov kandidat za potpredsjednika, senator Ohija JD Vance.

