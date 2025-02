Tri nove djevojke stigle u vilu, a evo i tko je napustio show na ceremoniji

Novo jutro u vili započelo je komentiranjem Maje Š. i Sare. Prepričavale su Marinin odlazak i činjenicu da su se ostale djevojke potpuno odvojile od njih. „Vidjet ćemo danas na ceremoniji tko će ispasti, kako će biti, hoće li biti provociranja. U svakom slučaju, ne ostajemo dužne“, zaključile su. Marinela je sve cure obavijestila kako su stigla dva nova pisma za njih. Sarah će provesti dan s Milošem, a na druženje sa Šimom u njegovu vilu ide Nina. „Iskreno sam mislila da će me Miloš prvi pozvati... Ali dosta sam sretna i zadovoljna što se i Šime javio“, zaključila je Nina.

Miloš je Saru dočekao pored bazena i s koktelom, priznavši da mu je njezina energija vrlo zanimljiva i volio bi je još bolje upoznati, a ona mu je priznala da joj je dosta teško steći povjerenje. „Smetalo mi je što je rekla da možda nisam iskren i da možda glumim... To se ponavlja, malo mi već para uši“, kazao je Miloš, „Očekivao sam da će dan biti malo interesantniji, da će biti malo opuštenija, ali nekako je njena energija danas bila čudna...“ U isto vrijeme, Šime je pripremao malu gozbu za Ninu, a druženje su nastavili u bazenu. „Ja bih se htjela maziti i paziti... Malo je naglo, ali ovo su kontrolirani uvjeti, sve je ubrzano. Voljela bih odmah na početku isprobati da ne žalim kasnije za stvarima koje nisam učinila“, otkrila je, a Šime je priznao da misli kako bi mogli naći zajednički jezik, no zasad mu je još malo misteriozna.

„Što se mene tiče, Nina se još jedno vrijeme nema razloga bojati na ceremonijama“, zaključio je Šime. Stiglo je vrijeme za novi cocktail-party... Sarah i Nina pridružile su se ostalim djevojkama, otkrivši da nisu dobile ružu na spojevima. Laura je obećala da više neće biti toliko intenzivna prema Šimi, no ne zna hoće li joj se pružiti prilika da mu se ispriča. „Malo sam zaboravila da smo u drugačijim uvjetima, da nismo vani, da mi nije dečko... još!“ kazala je Laura. Damama su se pridružili i Šime i Miloš, koji su odmah požurili Ani čestitati rođendan. Šime se smjestio u društvo u kojem se nalazila i Laura te joj odmah dao do znanja da je prešao preko svega što se dogodilo. I dok su svi okupljeni ugodno ćaskali, u dvorište vile stigla je bijela limuzina i sve ih šokirala. „Treći Gospodin Savršeni“, šalio se Miloš, no iz automobila su izašle tri nove kandidatkinje – Selma iz Tuzle, Tamara iz Ljubljane i Milica iz Beograda. Tri su dame pohitale pozdraviti Gospodu Savršene.

„Njih sam dvojicu prvo primijetila, njih zaista nisam gledala niti su mi bitne“, poručila je Milica. „Mislila sam da su stvarno neke atraktivne cure koje će nam biti puno, puno veća konkurencija, od ovih što su sada... Uvijek sam iskrena pa moram tako reći“, komentirala je Maja Š., a i Marinela se složila da ih ne može nazvati konkurencijom jer smatra da su cure koje su ovdje od početka u prednosti.

„Koji god su planovi bili, cure su ih uspješno poremetile. U problemu jesmo, to je činjenica“, zaključio je Šime. Šime se odvojio sa Selmom kako bi je bolje upoznao. Ona mu je otkrila da ima 26 godina i po zanimanju je glumica. „Cilj mi je osvojiti Savršenog“, poručila je, „Mislim da ću imati jasan fokus, nisam ušla zbog cura, nego zbog sebe i Savršenog.“ Šime se tijekom razgovora opustio i čak joj dodirivao kosu, a ostale djevojke sve su napeto gledale izdaleka. Miloš je na razgovor poveo Maidu: „Moram ti priznati da si mi nedostajala... Da sam bio u stilu – jedva čekam da se ponovno vidimo. Najstvarnije!“ „Možda i ti meni malo“, zezala ga je Maida, no bila je sretna zbog razvoja situacije. Milica je bila sljedeći MIilošev odabir za razgovor. “Možda postoji šansa da se više povežemo jer smo oboje iz Beograda“, kazala je Milica, koja je završila Fakultet za umjetnost i dizajn, no bavi se izradom reklama i kamere joj nisu nimalo strane. Šime se osamio s Polinom, dodavši da je taj razgovor zaslužila, a odmah joj je poklonio i ružu, što ju je potpuno oduševilo pa se odmah pohvalila ostalima. „Polina je toliko željela pričati sa Šimom da mislim da je Šime bio prisiljen dati joj i ružu“, Glorija je zaključila. Uslijedila je još jedna napeta ceremonija ruža. Neke su djevojke bile prilično samouvjerene, a druge su smatrale da su nove djevojke najviše ugrožene.

GALERIJA Naša poznata voditeljica prije 15 godina je izrekla sudbonosno da, sa suprugom je od studentskih dana

Dvije ruže dobile su Nina, Vanja, Maida, Maja Š., Laura, Barbara, Mia, Ana, Suzana, Selma, Polina, Maja G, Marinela, Glorija, Milica. Sarah je zaradila Miloševu, no ne i Šiminu ružu. Nova djevojka Tamara nećkala se pred Šimom i Milošem. „Nisi mi dao pažnje... Bi li mi želio dati pažnje?“ upitala je Miloša, koji joj se ispričao što večeras nije bilo prilike. Tamara je Miloševu ružu prihvatila, no Šiminu je odbila: „Borila bih se samo za jednog, ostajem s njim!“ Za kraj, ostale su još dvije ruže, ali i dvije djevojke – Valentina i Savannah. Šime i Miloš obje su ruže odlučili dati Valentini pa Savannah napušta show. „To je u redu, sve je dobro! Šime, nas dvoje ćemo se vidjeti u Splitu. Miloše, mi uopće nismo razgovarali. Ne čudim se nimalo“, poručila je sa smiješkom pa zahvalila curama na lijepim trenucima. Novu epizodu showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite pogledati već sad na platformi Voyo, a od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

VIDEO Sjećate li se nekad najskandaloznijeg Hrvata? Bio je u zatvoru pa se pokajao