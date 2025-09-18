Trenerica Mirna zabrinuta zbog Zorana: 'Prelazi granice i onda mu dođe muka, nesvjestica...To nije dobro'

U showu 'Život na vagi' trenerica Mirna razgovarala je sa Zoranom. Mirna je održala posljednji trening u tjednu za plavi tim te istaknula da Zoran ponavlja već poznati obrazac: pretjerivanje, zatim umor, pa i neugodni simptomi. "Zoki se dosta često precijeni", rekla je Mirna, objašnjavajući kako Zoran stalno testira svoje granice, ali ignorira signale tijela. "Prelazi granice i onda mu dođe muka, nesvjestica... To nije dobro", zaključuje trenerica.

Iako Zoran uporno inzistira da "može i s muskulfiberom raditi", Mirna objašnjava da se time povećava zadržavanje vode u mišićima što može negativno utjecati na brojku na vagi. No problem nije samo fizički. "Nikako da dođemo na zelenu granu", priznaje Mirna u kameru. "Mislim da tu igra i muški ego, kada ne želi priznati da ne može, jer vidi da drugi rade."

Podsjetimo, nakon ispadanja Tamare, uslijedio je novi trening. Plavi tim ovaj put trenirao je bez trenerice pa je za organizaciju vio zadužen kapetan Zvonimir. On je isplanirao sve za svoje kolege te ih pokušao kontrolirati i motivirati na treningu. No, njegova energija i uloga trenera nisu svima dobro sjeli. Najglasniji među nezadovoljnima bio je Zoran, koji nije skrivao frustraciju: "Daj se odmori i ti, jezik prvo! Ne mogu se koncentrirati na svoje misli dok te slušam!"

Dodao je kako su svi došli kao kandidati, pa mu nije jasno zašto Zvonimir nameće toliku autoritativnost. "Odradili smo trening, ali sam ljut kao ris i živčan. Smatram da je pretjerao." S druge strane, Katarina je stala u obranu kapetana: "Ako smo ga izabrali za vođu, vođa ima pravo reći što želi i odredit vježbu koju želi. Da je Mirna tu, to je druga stvar."

Mirnin plavi tim ostao je bez nje do idućeg vaganja, a ona ih je naputila da slušaju kapetana! "Zvone će se morati iskazati kao kapetan. Nemaju pristup teretani, izgubili su mene kao trenera, izgubili smo važnu članicu tima. Plavi - vrijeme je da se zaista osvijestite", poručila je Mirna. Zvone je odmah krenuo. "Ne možemo bez trenerice, odradit ćemo", poručio je Zvone ekipi. "Imamo Zvonu, vjerujem da će on sve napraviti", zaključila je Mare. Tijekom razgovora s ekipom, Zvone je pohvalio Emu. "Opet se vraćamo na Zvonu i njegov egoizam", kritizirao je Zoran Zvoninu vodstvo. "Sve oko nas može biti teretana, odrađivat ćemo sve do zadnje prilike", zaključio je za kraj Zvone.