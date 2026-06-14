Naša glumica i pjevačica: 'Astrologijom se bavim amaterski već dvadeset godina. Često prijateljima gledam natalnu kartu'

U videu na Instagramu koji je mnoge nasmijao, ali i zbunio, "Astro Maja" sugerira publici da napiše poruku i da je onda ne pošalje. Video tu staje i nema objašnjenja zašto da se poruka ne pošalje. To nas je odmah zaintrigiralo pa smo kontaktirali svestranu umjetnicu Maju Posavec, koja glumi Astro Maju u istoimenoj predstavi čije je premijera bila u četvrtak 11. lipnja. U razgovoru o njezinu najnovijem projektu otkrila nam je kako je dugogodišnji amaterski interes za astrologiju pretvorila u kazališni format, što misli o trendovima samopomoći te zašto se s publikom najdublje povezuje kroz pjesmu. Od sjećanja na dane u grupi Detour do berlinskih ulica i intimnih promišljanja o ljubavi, Maja nas vodi kroz svoj svijet simbola, emocija i kreativne hrabrosti.

Što nam možete reći o predstavi "Astro Maja", kako ste uopće došli na tu ideju?

Astrologijom se bavim amaterski već dvadeset godina, više ili manje aktivno. Često prijateljima gledam natalnu kartu i preko toga ih savjetujem, no često to izgleda kao astroshow u kojem se svi ponajprije dobro zabavimo. Od toga je i krenula ideja Aleksandra Švabića i mene da o tome napravimo predstavu. Dugo smo razmišljali o formatu i čekali pravi trenutak kada bismo mogli početi na tome ozbiljnije raditi. Suradnja s Umjetničkom organizacijom Teatrum i Petrom Cvirnom kao producentom zapravo je nastavak mog projekta Poma Oma Ma iz 2023., a Teatrum također ima iza sebe niz ženskih monodramskih predstava te se "Astro Maja" lijepo uklapa u taj niz.

Foto: Privatni album

Puno ljudi vjeruje u horoskope, neki dozvoljavaju čak i da im prognoze pokvare dan, kakav vi odnos imate prema astrologiji?

Za mene je astrologija karta simbola i energija koje možemo i ne moramo priznati, poznavati ili osjećati, ali ako "s njima surađujemo", mogu biti povoljni za nas – da citiram Astro Maju. Ne čitam dnevni horoskop, čak ne pratim ni promjene na nebu, ako baš imam neki značajan datum, onda ću pogledati je li povoljan ili manje povoljan. Uglavnom za astrologijom posežem kada se već neki događaj odigrao, a meni treba neko simbolično objašnjenje tog događaja, neka "priča" da bih ga lakše prihvatila, shvatila. To može biti i neki događaj iz daljnje prošlosti, ili bliske, a ponekad sam nestrpljiva i želim moći predvidjeti budućnost, ponekad se iznenadim, a ponekad i razočaram.

Rođeni ste 16. svibnja, po horoskopu ste Bik. Google kaže da su osobe rođene u tom znaku poznate po svojoj stabilnosti, praktičnosti, odanosti i hedonizmu. Vrijedni su i strpljivi, a najviše cijene sigurnost i materijalnu udobnost. Biste li sebe tako opisali?

Apsolutno!!! Pravi sam Bik te za mene vrijedi sve od navedenog. E sad, tu su i nijanse: nisam uvijek najpraktičnija, često sam upravo suprotno, pogotovo npr. u organizaciji prostora. Strpljenje je isto selektivno u mom slučaju, mogu biti zen strpljiva, a u drugoj situaciji planuti kao lav. Jako cijenim udobnost i materijalnu sigurnost, no često odabirem suprotno te živim na rubu udobnosti i sigurnosti. Nismo samo svoj znak iako smo u svom znaku jaki i to su naši svjesni ciljevi. No naša podsvijest, naši osjećaji, naše emotivne i duhovne potrage mogu nas voditi u drugom smjeru. Potreban je unutarnji balans da biste pomirili svoje kontradiktornosti.

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U najavi predstave spominje se i self-help. U posljednje vrijeme sve je više takvog sadržaja, self-help knjige neke su od najprodavanijih u knjižarama, a gomila je i influencera koji kao papige ponavljaju ono što su tamo pročitali. Što mislite o tom trendu?

Taj trend prisutan je već dulje vrijeme i čini mi se da je zamijenio beletristiku. Ako netko kaže danas da puno čita, to može značiti da misli upravo na sličnu literaturu. Pa, iskreno, nemam neko posebno mišljenje. Kao i u svakom trendu, postoje knjige toga žanra koje sam čitala i koje su mi bile važne, neke druge bilo mi je dovoljno da ih samo prelistam i da znam da nisu za mene. Dobro je što svatko tko traži može naći nešto za sebe i sviđa mi se što živimo o vremenu kada je poželjno i društveno sve više prihvatljivo i normalno brinuti se o sebi, postavljati granice, zaštititi se od stvari koje nisu dobre za nas ili koje nam ne pomažu i slično. U tome i influenceri imaju važnu ulogu, ali mislim da je ponekad dobro potražiti i stručnu pomoć jer kontakt s povjerenjem je neprocjenjiv i nezamjenjiv.

Isto tako najavljuje se i da će sudbinu predstave iz večeri u večer oblikovati publika. Dosta ljudi ima upravo strah od toga da ih netko s pozornice prozove da kao član publike sudjeluje u predstavi ili nastupu. Ima raznih razloga, anksioznost, sram, boje se da će nešto pogriješiti pa biti ismijani... Što biste rekli nekome tko ima takve probleme i želi doći pogledati vašu predstavu?

Svatko sudjeluje koliko želi, a ja se nadam da oni najuplašeniji neće pobjeći. Astro Maja ponajprije pita samu sebe najteža pitanja, za publiku smo ostavili samo lagane teme i opuštena pitanja. Predstava je interaktivna, ali potpuno neobavezna u tome, tako da – možete se opustiti i jednostavno samo opušteno gledati predstavu.

Što vam je bila najveća inspiracija za "Astro Maju"?

Osim osobnog iskustva s astrologijom, gledali smo Live Astro showove. Oni su nam poslužili kao format predstave. Za mnoge ljude važne i lijepe stvari događaju se upravo u kontaktu s astrologom, ili s vidovnjacima na takvom showu. Dio tima također ima iskustva s osobnim susretima s astrolozima, vidovnjacima i tarot-majstorima, tako da imali smo dosta inspiracije. Drugi dio bio je potraga za karakterom i pričom Astro Maje – tko je osoba koja svima pomaže, a sama se nalazi u naizgled bezizlaznoj situaciji.

U američkim filmovima gledali smo kako neki likovi idu "svom proroku" prije neke velike životne odluke, nema sumnje da takvi ljudi postoje i u stvarnom životu. Ima li neka životna odluka prije koje biste posjetili proroka da budete sigurni da je ispravno ono što ste učinili?

S te strane uzdam se u astrologiju i njezinu fiziku i radije provjeravam sama 10 puta ili pitam profesionalne astrologe. Tarot mi je blizak i drag, ali više kao razjašnjenje i rasvjetljenje. Mislim da uvijek trebamo potvrdu za ono što smo već odlučili, s te strane se obraćamo prorocima. Osobno me više zanima jesam li sama "pogodila", dramatične odluke ne donosim.

Ovan sam po horoskopu, koji savjet imate za mene kao Astro Maja i hoću li dobiti otkaz do kraja godine, kakva mi je situacija u pogledu posla?

Dobit ćete otkaz ako to želite, kao Ovan imate puno alata kako to možete ubrzati. Ali i puno kvaliteta da vas zadrže u redakciji. Dakle, sve je na vama!

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Osim što ste glumica, vi ste i glazbenica, nedavno ste imali dva koncerta, povezujete li se bolje s publikom kroz glumu ili glazbu?

Kroz glazbu. Antireklama za predstavu. To je tako, glazba je jednostavno medij koji ne treba značenje, kontakt je neposredniji i manje povezan s novitetom. Glazbu možete slušati uvijek iznova istu, na koncert omiljenog izvođača idete puno puta, vrlo su rijetki ljudi koju idu gledati kazališnu predstavu više puta. Ima ih, ali to su pravi zaljubljenici u kazalište ili i sami kazalištarci.

Prošlo je deset godina od vašeg rastanka s grupom Detour, kako danas gledate na to vrijeme?

S lijepim sjećanjem na naš trud i kreativnost. Bili smo vrlo svoji i vjerovali smo u to što radimo i drago mi je da se to vidi i danas, i na starim albumima i u današnjim odvojenim radovima. A ako pitate na vrijeme od izlaska iz Detoura, pa to je vrijeme u kojem sam ja razvila svoje samostalne glazbene i kazališne projekte na koje sam jako ponosna. Lakše je biti u bendu i imati jednu ulogu, dok kao samostalan izvođač imate više zadataka i više uloga. Ne snalazim se u svim tim zadacima baš najbolje, ali učim i polako sam svladala najvažnije.

U jednom trenutku živjeli ste i u Berlinu, gdje ste nastavili školovanje. Kako vam se svidjelo živjeti u tom gradu i što vam je tada najviše nedostajalo iz Hrvatske? Biste li mogli zamisliti život tamo?

Pa puno sam naučila i doživjela, mogla bih tamo živjeti u teoriji, ali u praksi draža mi je Hrvatska. Prijatelji i obitelj su mi jako nedostajali. Ja sam zapravo "maza". Divim se svim ljudima koji su otišli u stranu državu i tamo prošli kroz birokratske procese, našli posao, našli prijatelje, novu obitelj... sve to jedan je put čiji su počeci puni neizvjesnosti i nesigurnosti.

Više vas možemo vidjeti u kazalištu nego na televiziji ili u filmovima, jeste li se našli u kazalištu ili još čekate neku ulogu u filmu koja će biti baš kao stvorena za vas?

Čekam ulogu u filmu koja je stvorena za mene ha-ha. Istina je da ništa po tom pitanju ne radim, na bavim se castinzima, nemam Showreel, iza sebe nemam ni puno iskustva ispred kamere. Ali jednom sam dobila ulogu koja je bila stvorena za mene, u kratkom filmu Tomislava Šobana "Krhko". I taj film dao mi je prostor da donesem to što kao glumica mogu donijeti. I ponosna sam na taj film i neizmjerno zahvalna Tomislavu na njemu. Ne očekujem da se "Krhko" ponovi, ali ako se jednom dogodilo, vjerujem da se može dogoditi ponovno. Svjesna sam svog glumačkog habitusa, koji je vrlo specifičan, i ne uklapam se u klasične podjele, ali mogla bih iznenaditi, tko zna ha-ha.

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Sudjelovali ste i u showu "Tvoje lice zvuči poznato". Biste li danas prihvatili poziv u neku sličnu emisiju?

Zavisi od formata i moje uloge. Voljela bi biti dio nečeg novog, nečeg kreativnijeg i riskantnijeg od franšiza uspješnih formata.

U drugom mjesecu ove godine izašao je i vaš singl "U redu je". Pjesma govori o prekidu, nabijena je emocijama, štoviše, pjevate tehnikom koja zvuči kao da vam podrhtava glas jer pokušavate doći do zraka nakon sati i sati plakanja. Jeste li doživjeli takav prekid kao u pjesmi?

Tekst za pjesmu napisao je Ivor Martinić i nastala je kao pjesma za predstavu "Bilo bi šteta to ne obaviti danas". Čini se da ništa nisam doživjela kao u pjesmi, a opet sve sam doživjela u njoj.

Zašto je po vašem mišljenju kraj ljubavne veze tako jaka inspiracija za umjetnost?

U ljubavi se otvaramo, spuštamo maske, upoznajemo nove sebe. Kraj ljubavi je bolan jer više ne postoji osoba koja smo bili, a nova koja jesmo se raspada ili tek nastaje. Kao što bi Ivor Martinić rekao u predstavi "Bilo bi šteta da biljke krepaju": "Ja ne prekidam samo s tobom, ja prekidam sama sa sobom." Eto, ne znam bolji odgovor.

Inače rijetko govorite o privatnom životu, zašto?

Moj privatni život je javan, sve govorim na sceni, samo su se ljudi naviknuli na vijest o nečijem privatnom životu iz rubrike "zabava". Ne želim to.

Pitate li se još uvijek ima li potrebe za vašom profesijom u društvu koje se bori s egzistencijalnim strahovima?

Pitam se itekako. O tome govorim i u ovoj predstavi.

Osim predstave, ima li neka nova zanimljivost kod vas, bliži se ljeto, planirate li godišnji odmor?

Ovo ljeto kampiram u Norveškoj, toliko o udobnosti Bika ha-ha.