Tragična priča o životu Whitney Houston uskoro u kinima, fanovi oduševljeni najavama

Za nešto više od mjesec dana, točnije 22. prosinca, u domaća kina stiže biografski film o jednoj od najpoznatijih pjevačica svih vremena, nenadmašnoj vokalistici Whitney Houston, čiji je život tragično okončan u 49. godini. Pop-diva pronađena je mrtva u kadi hotelske sobe u Los Angelesu prije deset godina, a od tada do danas detalji o njezinu životu, ali i smrti ne prestaju intrigirati njezine obožavatelje diljem svijeta pa su mnogi s oduševljenjem dočekali najavu filma "I Wanna Dance with Somebody", iza kojeg stoji već provjerena ekipa na čelu s redateljicom Kasi Lemmons i scenaristom Antonyjem McCartenom, nominiranim za nagradu Oscar, koji je zaslužan i za film "Bohemian Rhapsody".

Golem interes

Da je riječ o filmu koju pobuđuje velik interes, svjedoče i brojke pregleda najavnih trailera. Prvi je objavljen prije nešto manje od mjesec dana i ima 9,5 milijuna pregleda, dok je drugi u manje od tjedan dana od objave prikupio 6,5 milijuna. Riječ je o trailerima koji su objavljeni na službenim kanalima Sony Pictures Entertainmenta pa, dodamo li tome i preglede najava s drugih kanala, impozantna brojka od 16 milijuna pregleda u mjesec dana u stvarnosti je i puno veća.

Uloga Whitney pripala je Naomi Ackie, a u ostalim ulogama pojavljuju se i Stanley Tucci, Ashton Sanders te Clarka Peters. Film prati životni put Whitney Houston, od djevojke iz zbora iz New Jerseyja do jedne od najnagrađivanijih glazbenih umjetnica svih vremena, a autori najavljuju da će publika imati priliku vidjeti inspirativno, dirljivo i jako emotivno putovanje kroz njezin život prije nego što je postala slavna, ali i najvažnije dijelove njezine karijere uz zapanjujuće izvedbe i soundtrack najomiljenijih hitova Whitney Houston kakve još nitko nije čuo.

U jednom od intervjua koji je dala 30-godišnja glumica rođena u Londonu prisjetila se audicije i rekla kako isprva nije uopće vjerovala da bi mogla dobiti ulogu glazbene ikone Whitney.

– Sjećam se da su mi rekli za audiciju otprilike u vrijeme kad smo snimali film "The Score". U tom sam trenutku bila s Willom Poulterom, s kojim sam snimala film "The Score", i rekla sam: "To je ludo! Nema šanse da se to dogodi. Nisam čak ni sigurna trebam li pokušati". A onda se, gle čuda, to ipak dogodilo. Imala sam prilično veliku tremu pjevajući pred ljudima. Uvijek me činilo nervoznom pjevati kad nisam na pozornici gdje ne mogu nikoga vidjeti. Dakle, to što sam morala puno pjevati pred dečkima napola me pripremilo za sve što sam morala raditi u filmu "I Wanna Dance With Somebody". Bio je to dobar korak prema tome – istaknula je Ackie, koja je na televiziji debitirala 2015. godine kao Jen u epizodi Doctor Whoa "Face the Raven".

Brojne nagrade

– Dat ću sve od sebe jer naježim se kad se sjetim koliko ta žena znači meni osobno, svijetu, crnkinjama, Afroamerikankama. Uložit ću sve da je predstavim onako kako zaslužuje – istaknula je Naomi nedavno za Entertainment Tonight.

– Samo želim ispričati njezinu priču. I mislim da ću, ako uspijem to sve pojednostaviti, moći podnijeti pritisak – dodala je mlada glumica pred kojom je najveći izazov u dosadašnjoj karijeri, jer utjeloviti jednu od najcjenjenijih i, prema Guinnessovoj knjizi rekorda, najnagrađivaniju pjevačicu svih vremena, s čak više od 200 milijuna prodanih albuma, nije nimalo lako. Whitney je pokorila sve moguće svjetske liste svojim singlovima, a bila je nagrađena i prestižnom glazbenom nagradom Grammy. Tijekom svoje bogate karijere snimila je sedam albuma, a singlovi kao što su "I Will Always Love You", "I Wanna Dance With Somebody", "Higher Love" i "My Love Is Your Love" davno su se upisali na listu najizvođenijih svjetskih evergrina.

No, nažalost, iza impresivne karijere bili su i njezini brojni privatni problemi, ali i dugogodišnja borba s narkoticima, koji su joj u konačnici i presudili. U trenutku smrti imala je 48 godina, a obdukcijom je ustanovljeno da je preminula od posljedica utapanja nakon što je ostala bez svijesti u kadi punoj vode, prije čega se predozirala kobnim koktelom alkohola i lijekova.

