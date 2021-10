Tony Bennett novim albumom s Lady Gagom srušio novi rekord i peti put ušao u Guinnessovu knjigu

Američki glazbenik Tony Bennett ponovno je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. Ovaj nagrađivani glazbenik postao je najstariji čovjek na svijetu koje je objavio novi glazbeni materijal. Početkom listopada objavio je novi album na kojemu je surađivao s Lady Gagom, a album se zove "Love for Sale". Najpoznatija knjiga rekorda tvrdi da je tada Bennett imao 95 godina i 60 dana, čime je zaslužio titulu. Unatoč tome što je Bennett od nje stariji čak 60 godina, Lady Gaga priznala je da joj je bilo iznimno inspirativno surađivati sa starijim kolegom.

"Vidim mladića svaki put kad pjevam s njim i time cijelo iskustvo pjevanja postaje tako oslobađajuće. To je priča o dvije duše koje pjevaju zajedno... a istovremeno, upijam svu njegovu mudrost. Mudrost njegovih godina", kazala je Gaga u videu kojim su najavljivali svoju ploču. Ovo nije njihova prva suradnja. Naime, prije 10 godina snimili su pjesmu "The Lady is a Tramp", a tri godine kasnije objavili su album na kojem su surađivali, naziva "Cheek to Cheek".

Inače, u svojoj karijeri dugoj 70 godina Bennett je nakupio čak četiri svjetska rekorda. Postao je najstarija osoba koja je dosegnula prvo mjesto na američkim top listama (albumom "Cheek to Cheek"), najduže je bio na listi UK top 20 albuma (čak 39 godina), najstarija je osoba koja je ušla na ljestvicu UK top 20 albuma (s "Duets: An American Classic" kada mu je bilo 80), a imao je i najdulje vrijeme između objavljivanja originalne snimke i ponovnog snimanja istog singla od strane istog umjetnika.

VIDEO>>Bruno Petrali (97) najstariji je hrvatski pjevač: "Bitno je da mi je još ostala intonacija i ugodan glas"