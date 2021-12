Tončica Čeljuska o putovanju s prijateljicama: Na Grand bazaru smo se cjenkale i mislimo da smo dobro prošle

Grad koji privlači šarenilom boja svojih tržnica, odiše mistikom, vibrantan je te živi i noću, diči se brojnim znamenitostima i odlična je gastronomska i šoping-meka nezaobilazna je stanica brojnim turistima čak i u ovo pandemijsko vrijeme. Ako još ne možete naslutiti o kojem je gradu riječ, možda će spomen Aje Sofije, Bospora i Plave džamije otkriti da mislimo na Istanbul iz kojeg se nedavno vratila HRT-ova urednica i voditeljica Tončica Čeljuska i s nama podijelila dojmove nakon putovanja koje su joj kao rođendanski poklon darovale dugogodišnje prijateljice.

– Ovo putovanje bilo je moj rođendanski poklon koji su mi priuštile prijateljice Ana Lisak, Renata Gubić i Vesna Boinović Grubić, i to još prije dvije godine, neposredno prije početka pandemije. Čekale smo da sve malo popusti, no kako se sve odužilo, odlučile da idemo bez obzira na sve jer smo se cijepile i bilo nam je dosta odgađanja. Već smo bile u Istanbulu, no volimo se u njega vraćati. Riječ je najvećem europskom gradu, istinskoj metropoli, gradu s više od 20 milijuna stanovnika, koji ima fantastičnu povijest, arhitekturu, gastronomiju i šoping. To je svakako adresa koju svatko mora uvrstiti u svoju listu gradova koje obavezno treba posjetiti, meni je ovo bio treći put u Istanbulu i sigurno ne zadnji. Rado se vraćam u taj grad, a mogla bih se u njemu zamisliti i na duže vrijeme – ne skrivajući oduševljenje govori nam Tončica i otkriva što je tako magično u Istanbulu da mu se vraća već treći put i kako joj je ovaj grad postao tako blizak.

– Ovaj grad mi je blizak jer su moji omiljeni književnici turski autori Orhan Pamuk i Elif Şafak. I njemu i njoj su Istanbul i njegovi žitelji nepresušna inspiracija. Pročitala sam sve njihove romane i u imaginaciji prošla svim tamošnjim ulicama, upoznala običaje i kulturu, sve slojeve društva. Romani "Muzej nevinosti" Orhana Pamuka ili "Majstor i ja" Elif Şafak pričaju o modernom, ali i povijesnom Istanbulu. A priznajem da ponekad pogledam i poneku tursku seriju i uživam u tim predivnim, pomalo kičastim vizurama, nije mi strana njihova kultura, odnos prema obitelji, sve to nekako razumijem i prihvaćam – objašnjava Čeljuska. Začini, šarenilo boja, odjeća i modni dodaci, sve to posjetitelje Istanbula dočeka kada kroče u ovaj grad i cjenkanje je nezaobilazno dio kod svakog posjeta tržnici i štandovima u Istanbulu, a Tončica nam je opisala kakvo je njezino iskustvo s tim.

Foto: Privatni album

– Naravno, sastavni dio tamošnje kulture je cjenkanje i to se de facto očekuje od kupaca, trgovci se zbune ako prihvatiš prvu cijenu. Naravno da smo se na Grand bazaru cjenkale i mislimo da smo dobro prošle… No činjenica je da ni trgovci sigurno nisu bili na gubitku. Kupovale smo čajeve, začine, slatkiše, a našla se tu i pokoja ženska stvarčica poput torbice ili pašmine. Izbor je stvarno nevjerojatan. Grand bazar je svjetska senzacija, ima više od 4000 dućana, dnevno njime prođe više od 300 tisuća kupaca, nevjerojatno. Nema čega nema, no od silne ponude i gužve nakon sat-dva potpuno izgubiš orijentaciju i kriterij – kaže nam Tončica i za sve buduće putnike u Istanbul izdvaja neke od lokacija koje ne smiju izostaviti pri posjetu ovom turskom gradu.

– Aja Sofija, palača Topkapı, Plava džamija – to se mora razgledati. Aja Sofija sagrađena je za manje od šest godina. To izgleda nerealno, no tako pišu povijesne knjige. Tijekom čak 1000 godina svog postojanja bila je najveća katedrala na svijetu, sve dok je 1520. godine nije prestigla katedrala u Sevilli. Fascinantno zdanje. Mehmet osvajač naredio je pak izgradnju palače Topkapi iz koje su turski sultani gotovo četiri stoljeća upravljali svojim carstvom. Ovaj ogroman kompleks odličan je prikaz islamske umjetnosti, s bogatim dvorištima obloženim zamršenim ručno oslikanim pločicama i ukrašenim sobama, a hodnicima kao da će naići Hurem ili Sulejman Veličanstveni. Plava džamija također je čudesna, zaista jedno zdanje ljepše od drugog. Iako su mnoge turističke atrakcije smještene unutar ili u blizini stare gradske četvrti Sultanahmet, tu je nevjerojatan niz drugih stvari koje treba vidjeti ako ste dulje u gradu. – preporuke su HRT-ove voditeljice i urednice.

Putovanja u današnje vrijeme znatno se razlikuju od putovanja u doba kada maske nisu bile obavezne i kada se putovalo bez COVID propusnice, a koliko se u Turskoj pridržavaju epidemioloških mjera i kakvo je iskustvo putovati u vrijeme pandemije, iz svog iskustva nam je ispripovijedala Tončica.

– U zatvorenim prostorima traže se maske, no moj je dojam kao da Turci žive kao da je era korone iza nas. Prilično je ležerno, nisu nas tražili ni COVID propusnice iako smo ih sve imale jer smo cijepljene. Sve je otvoreno i slobodno, no u zatvorenom se nose maske, ali nisu ni rijetki oni bez maske. Dojam je da su dosta opušteni i život ide dalje – govori nam, a kako je Istanbul nezaobilazna destinacija i svih gastroznalaca i znatiželjnika odmah je pitamo ima li svoje favorite u ovoj kuhinji i gdje bi nam preporučila dobar objed u Istanbulu.

– Da u Istanbul dođete samo na gastronomsku turu – već ste dobili vrhunski doživljaj. Moje je mišljenje da je turska kuhinja jedna od najboljih na svijetu i da je Istanbul mjesto s najboljim street food jelima koja obavezno morate probati. Ja bih svakako izdvojila turske slastice, nudi se nevjerojatan izbor raznih baklava i sličnih delicija. I sve je preukusno. Svakako bih preporučila posjet restoranu Sunset, koji ima jedan od najljepših pogleda na svijetu, na Bospor i most koji spaja Aziju i Europu. Mi smo zaista uživale i u hrani i u pogledu – preporuka je Tončice Čeljuske. I ove sezone u emisiji "U svom filmu" ugostila je zanimljive goste koji dolaze iz raznih sfera pa nas je zanimalo s kim je HRT-ovki bila osobita čast razgovarati i kojeg je gosta u ovoj sezoni bilo najteže "privesti"?

– Svi gosti pozvani su u emisiju kao vrijedni i interesantni sugovornici i vjerujem da svatko od njih ima nešto vrijedno za podijeliti… Ipak, kad bih izdvojila nekog u ovoj jesenskoj shemi, to bi bio Aleksander Čeferin, predsjednik Uefe, čovjek koji je uvršten na Forbesovu listu 100 najutjecajnijih ljudi svijeta. Riječ je o čovjeku koji se u travnju ove godine čvrsto suprotstavio ideji elitističke Superlige koju su promovirali vlasnici najjačih europskih klubova, a koja bi uništila nogomet kao najmasovniju i najomiljeniju igru na svijetu. U emisiji je otkrio mnoge detalje o tim presudnim danima. Ta će mi emisija zaista ostati u sjećanju – kaže Tončica Čeljuska. Na listi želja ima nekoliko imena koja bi rado ugostila u svojoj emisiji koja se prikazuje utorkom na Prvom programu HRT-a.

– Vjerujem da bi svakom novinaru bio izazov razgovarati s generalom Gotovinom. To je život dostojan romana i filma zajedno. Osobno, zanimaju me pomalo ekstremne priče i dostignuća, ljudi koji se izdignu iz okolnosti i, što bi se reklo, jači su od sudbine. Od naših veličina voljela bih ugostiti Zvonu Bobana ili, da malo prijeđemo granice Hrvatske, Novaka Đokovića i Zlatana Ibrahimovića – kaže Tončica i otkriva nam s kakvim privatnim, a kakvim poslovnim željama ulazi u 2022. godinu: - Neka sam zdrava i zainteresirana za svijet oko sebe, a isto tako i svi moji dragi ljudi. Dok je želje, ima i života, a cijelom svijetu želim da konačno pobijedimo koronu, skinemo maske i vratimo se slobodnom životu kakav smo nekad živjeli.