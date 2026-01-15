Naši Portali
ČELIČNA VOLJA

VIDEO Ecija Ojdanić pokazala nevjerojatnu upornost: Trčala 30 kilometara na minus deset stupnjeva

15.01.2026.
u 20:30

Poznata hrvatska glumica i strastvena trkačica, Ecija Ojdanić, još je jednom dokazala svoju nevjerojatnu mentalnu i fizičku snagu. Svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila video koji služi kao istinska inspiracija, prikazujući kako ni debeli minusi ne mogu zaustaviti ostvarenje cilja

Poznata hrvatska glumica Ecija Ojdanić ne prestaje oduševljavati svojom predanošću i sportskim duhom. Dok se mnogi na spomen dvoznamenkastih minusa ne usuđuju ni proviriti iz topline svoga doma, Ecija je odlučila učiniti upravo suprotno. U svojoj najnovijoj objavi na Instagramu podijelila je nevjerojatan pothvat, trčanje dužine od čak trideset kilometara na temperaturi od minus deset stupnjeva Celzijusa. "Malo motivacije za one koji misle da je nemoguće izaći iz kuće na minus 10, i odraditi dužinu od 30 km", napisala je glumica uz video koji detaljno prikazuje njezin ledeni izazov.

Video započinje kadrovima Ecije odjevene u zimsku sportsku opremu, s crnom fantomkom preko lica koja je štiti od oštre hladnoće, dok trči kroz snijegom prekrivene krajolike. Prizori zaleđenih cesta, bljuzgavice i snijega koji neprestano pada jasno dočaravaju surove uvjete s kojima su se ona i njezina trkačka ekipa suočili. U jednom dijelu videa, glumica je otkrila i domišljat, ali humorističan način na koji su se odlučili ugrijati. "Grijali smo se u shopping centru, naravno, trčeći", otkrila je, pokazujući kako ni zatvoreni prostori nisu prepreka kada je cilj jasan. Video završava snimkom aplikacije za trčanje koja potvrđuje impresivnu udaljenost od 30.03 kilometara, kao i zasluženom nagradom, tradicionalnim jelom koje joj je očito vratilo potrošenu energiju.

Ovaj iscrpljujući trening nije slučajan. Kao što je otkrila u videu, novi maraton je za samo sedam tjedana, a Ecijina predanost pripremama je potpuna. Glumica, koju publika trenutno prati u popularnoj seriji 'Kumovi', već je godinama poznata po svojoj strasti prema trčanju i maratonima. Njezina disciplina je gotovo legendarna, a poznato je da se za utrke priprema ustajući u pet sati ujutro kako bi odradila trening prije brojnih glumačkih i poslovnih obaveza. 

VIDEO Sjećate li se? Zbog ove splitske ljepotice cijela je Jugoslavija pozorno pratila natjecanje za miss u Londonu
1/18

Ovaj pothvat dobiva dodatnu težinu kada se uzme u obzir da je Ecija krajem prošle godine otvoreno govorila o svom prvom odustajanju od utrke, takozvanom DNF-u ("Did Not Finish"). Tada je to iskustvo opisala kao "pobjedu nad egom" i važnu lekciju o slušanju vlastitog tijela. Ipak, njezina borbenost nikada nije bila upitna, pogotovo kada se zna da je u prošlosti istrčala maraton s puknutim mišićem. Trčanje po ledu i snijegu samo je još jedan dokaz njezine čelične volje i sposobnosti da pomiče vlastite granice, ali s novom dozom zrelosti i mudrosti. Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje i divljenje, a komentari podrške preplavili su objavu. "Svaka čast", "Poštovanje, draga Ecija" i "Bravo Ecija, treba trenirat i pripremit se za maraton" samo su neke od poruka koje pokazuju koliko je njezin primjer inspirativan.

Ecija Ojdanić ovim je videom još jednom potvrdila svoj status ne samo kao uspješna glumica i poduzetnica, već i kao istinska sportska inspiracija. Pokazala je da se uz pravu motivaciju i snagu volje mogu savladati i naizgled nemogući uvjeti, te da je najvažnija bitka ona koju vodimo sami sa sobom.

