Legendarni nogometaš obratio se partnerici na našem jeziku! Ljubi kći plastičnog kirurga iz Sarajeva

Jedan od najboljih igrača svoje generacije, legendarni francuski napadač Thierry Henry, podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu nekoliko fotografija s egzotičnog putovanja na kojem se nalazi s partnericom Andreom Rajačić. Sudeći prema veličanstvenim piramidama u Gizi i hramu kraljice Hatšepsut u pozadini, par slavi i uživa u ljepotama Egipta. Uz fotografije nasmiješenog para, Henry je na engleskom napisao: - Sretan rođendan mojoj partnerici u zločinu - no objava je privukla posebnu pozornost jer na samom kraju, Henry je dodao i dvije riječi na našem jeziku: "VOLIM TE".

Ta je jednostavna izjava ljubavi izazvala lavinu oduševljenih komentara obožavatelja iz Bosne i Hercegovine, odakle njegova odabranica i dolazi, koji su mu uzvratili porukama poput "I mi tebe volimo". Henryja u regiji od milja zovu i "bosanskim zetom", a poznato je da je posjetio Sarajevo, upoznao njezine roditelje i uživao u tradicionalnim ćevapima.

Tko je Andrea Rajačić, žena koja je osvojila srce slavnog Francuza? Riječ je o manekenki i ekonomistici podrijetlom iz Sarajeva, koja se rijetko pojavljuje u javnosti i svoj privatni život drži podalje od reflektora. Kći je uglednog plastičnog kirurga Nebojše, koji vodi kliniku u Kuvajtu, i profesorice ruskog jezika Tatjane. Andrea je s obitelji živjela u Kuvajtu, a studij menadžmenta završila je u Americi. Uz materinji, govori i tri svjetska jezika.

Par se upoznao u Španjolskoj dok je Andrea bila u posjeti sestri, a u vezi su još od 2008. godine. Zajedno imaju troje djece i njihova veza slovi kao jedna od najstabilnijih u svijetu sporta. Prije Andree, Henry je bio četiri godine u braku s manekenkom Claire Merry, s kojom ima kćer. Razvod je bio buran i, prema medijskim napisima, koštao ga je oko deset milijuna funti, a kao razlog se navodila nogometaševa nevjera. S Andreom je, čini se, pronašao dugogodišnju sreću i mirnu luku.