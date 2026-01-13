Gospodin Savršeni otkrio kakve cure voli: 'Uvijek sam spreman za ljubav. Definitivno radim prvi korak kad mi se netko svidi'

Nova sezona najromantičnijeg i najintrigantnijeg showa u Lijepoj Našoj, 'Gospodin Savršeni', je pred vratima! Od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u kreće romantična borba djevojaka za onog pravog, uz dvostruku dozu drame, emocija i iskrica. Uz srpskog modela Petra Rašića, ove sezone laskavu titulu 'Gospodina Savršenog' ponosno nosi i Zagrepčanin, rukometaš Karlo Godec, koji u elegantnom odijelu s ružom u ruci, baš kao i u rukometnom dresu s loptom izgleda jednako dobro, a uskoro će istrčati na najposebniji teren dosad – onaj ljubavni! Samouvjeren, simpatičan i svestran, ovog 26-godišnjaka prvenstveno obilježava čvrsti mentalitet profesionalnog sportaša, koji je jednako tako na svojoj koži osjetio i neke velike i emotivne sportske uspjehe.

Sport je, kako sam ističe, njegov život, a disciplina, treninzi i posvećenost cilju njegova su svakodnevica. Sve je počelo, prisjeća se, početkom osnovne škole, a tijekom cijele karijere najveća mu je podrška bila njegova obitelj. „Počeo sam igrati u prvom razredu. Svi su dečki išli na rukomet u mojoj školi pa sam tako i ja, nas petorica iz razreda smo krenuli. I u tome sam ostao dvadeset godina“, smije se Karlo koji igra na poziciji lijevog krila.

Od početaka u Medveščaku, angažmana u Francuskoj, do sezona u Nexeu i Sesvetama, dokazao je da se upornost, predanost, talent i trud itekako isplate. Najdraže rukometne uspjehe posebno veže uz hrvatski dres koji je svojedobno nosio – prvi gol za seniorsku reprezentaciju, kao i svjetska srebrna medalja s juniorima.

I premda ga itekako privlače reflektori velikih arena, publika koja bodri i navija te adrenalin koji nosi svaka nova utakmica, privatno, kaže, pokazuje i svoju drukčiju stranu. Sebe smatra opuštenom i pristupačnom osobom, spremnom na nove životne izazove. Trudi se voditi aktivan život, uživa u društvu prijatelja, ljeta obožava provoditi na moru i na brodu, a zimi dodatan adrenalin traži na skijanju. Otvorenost prema životu i budućnosti upravo ga je prije nekoliko godina potaknula na pokretanje vlastitog modnog brenda, a sada i na grčku avanturu zvanu 'Gospodin Savršeni'.

A iako kažu da je rukomet jedan od najgrubljih sportova, koliko je Karlo nježan izvan terena? „Uvijek sam spreman za ljubav. Tko nije, taj laže. Ako tražiš, nećeš naći, a ako ne tražiš, dogodit će ti se kad se najmanje nadaš i kad uopće ne očekuješ! Definitivno radim prvi korak kad mi se netko svidi“, priznaje Karlo.

Njegova buduća odabranica trebala bi znati što želi postići u budućnosti, biti spremna graditi obitelj i zajednički život, a od svih osobina u odnosu najvažnije mu je povjerenje. „Važno je da ta osoba bude uz mene i kad je dobro i kad je loše, prvenstveno tada, i da me podupire. Meni je najvažnije ako s tobom mogu biti ja, bez pretvaranja“, ističe.

A baš kao što svaka rukometna utakmica nosi neizvjesnost, a rezultat se često ne može planirati, Karlo će i u 'Gospodinu Savršenom', tijekom upoznavanja djevojaka i brojnih spojeva, slušati svoju intuiciju, bez unaprijed određenog plana „igre“. Jer iako ga je sport naučio disciplini, osjećaji i kemija ne poznaju taktiku. „Ja sam čovjek od trenutka. Nikad nemam plan jer mislim da je s planom dosadno. Spontan sam“, smije se. A kako će izgledati kad Karlo upozna djevojke, pokazat će nova sezona 'Gospodina Savršenog', od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u.