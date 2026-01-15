Naši Portali
OMILJENI VODITELJ

VIDEO Mirko Fodor je prošlog tjedna završio na operaciji, a sada je iznenadio kolege na HRT-u

Zagreb: Voditelj Mirko Fodor
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
15.01.2026.
u 13:45

Zvijezda dana nezaustavljivi je Mirko Fodor! Na redakcijski sastanak došao je tjedan dana nakon zamjene kuka! Kolege su ga dočekale s osmijehom, pljeskom i uzvicima oduševljenja, a Mirko je čak i zaplesao zajedno s kolegicom Ivanom Vilović, napisali su na Facebook stranici emisije 'Dobro jutro, Hrvatska'

Mirko Fodor, popularni voditelj HRT-ove emisije "Dobro jutro, Hrvatska" prošlog je tjedna otišao na operaciju kuka, a da se dobro oporavlja pokazao je tako što se pojavio na sastanku redakcije, hodajući uz pomoć štaka.  Video njegova dolaska objavljen je na Facebook stranici emisije "Dobro jutro, Hrvatska", uz poruku: - Zvijezda dana nezaustavljivi je Mirko Fodor! Na redakcijski sastanak došao je tjedan dana nakon zamjene kuka! Kolege su ga dočekale s osmijehom, pljeskom i uzvicima oduševljenja, a Mirko je čak i zaplesao zajedno s kolegicom Ivanom Vilović. Da je Mirko omiljen kod gledatelja pokazali su i brojni komentari i poruke podrške ispod videa.  "Mirko kralju improvizacije, jedva čekamo čagicu u studiju“, "Mirko, brzo nam se vrati na TV“, "Blago onom tko rano poludi pa mu život u veselju prođe“, "A kuda si tandrljao?“, "Brz oporavak“, nizali su se komentari. 

Mirko Fodor jedno je od onih televizijskih lica za koje se čini da su oduvijek tu, neizostavan dio jutarnje rutine i zabavnog programa brojnih generacija. Njegov prepoznatljivi osmijeh, opušten pristup i sposobnost da unese ples, pjesmu i šalu u svaki format, od kvizova do mozaičnih emisija, osigurali su mu status legende Hrvatske radiotelevizije. Iako je diplomirao geografiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i čak kratko radio kao profesor u sisačkim srednjim školama, sudbina ga je sredinom osamdesetih odvela na tadašnju Veselu Televiziju, koja će kasnije postati HRT3. Upravo je on izgovorio antologijsku rečenicu: "Dobar dan, ovo je treći program!", čime je i službeno započeo s emitiranjem još jedan važan medijski kanal. Taj trenutak označio je početak jedne od najimpresivnijih voditeljskih karijera u Hrvatskoj, koja traje više od tri desetljeća.

Kroz devedesete godine Fodor je postao stup emisije "Dobro jutro, Hrvatska", a o svojim prvim danima i danas govori s dozom humora. Kao najveće otkriće s početka karijere ističe "nevjerojatnu spoznaju da je u šest ujutro još uvijek noć". Unatoč ranom ustajanju, koje mu, priznaje, ponekad teško pada, ljubav prema poslu nikada nije jenjavala. Svoj prepoznatljivi entuzijazam održava neobičnim ritualom, otkrivši kako se prije ulaska u studio uvijek razbudi laganim plesom, najčešće stepom. Ta energija prenosi se i na goste, koje vješto opušta doskočicama i šalama. Njegova svestranost došla je do izražaja u brojnim projektima, od vođenja showa "Sedma noć" i popularnih kvizova poput "Najslabija karika" i "Uzmi ili ostavi", do danas omiljene emisije "Volim Hrvatsku", gdje su njegova vedrina i poznavanje domaćih zanimljivosti ključni za uspjeh formata. Uz televizijski angažman, glas posuđuje u animiranim filmovima as kolegom Androm Tomovićem na Hrvatskom radiju vodio je  satiričnu radijsku emisiju "Globotomija".

Iako je pred kamerama uvijek profesionalan i nasmijan, Fodor ne skriva da je njegov najveći oslonac i izvor sreće obitelj. U šali kaže kako je "blažen među ženama", okružen suprugom Vesnom te kćerima Dorom, iz prvog braka, i Nerom. Svoju drugu suprugu, Vesnu Fijačko Fodor, upoznao je upravo na hodnicima HRT-a, gdje ona radi kao redateljica. Njihov odnos, koji traje više od dvadeset pet godina, često opisuje kao "fenomenalnu disfunkcionalnu obitelj", aludirajući na dinamiku koju donosi zajednički rad na televiziji. Tajnom dugog i sretnog braka smatra uzajamno poštovanje i ljubav, ali i činjenicu da je Vesna, kako kaže, i dalje "slatka, zabavna i vedra". Na pitanje čime ju je osvojio, spremno odgovara: "Plesom, humorom i fenomenalnim izgledom!", dok na pitanje čime ju je zadržao, kroz smijeh dodaje: "Lovom."

Ključne riječi
showbiz Dobro jutro, Hrvatska Mirko Fodor

Komentara 1

Avatar fergazer
fergazer
14:28 15.01.2026.

Odlično ste jer vam je ovaj članak za rubriku "vjerovali ili ne"

