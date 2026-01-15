Naši Portali
NAJVEĆA PODRŠKA

Supruga Peđe Grbina studirala je u Srbiji, proživjela dramu s diplomom, a ima i nesvakidašnje ime

VL
Autor
Vecernji.hr
15.01.2026.
u 08:00

Dok je politička karijera Peđe Grbina često pod svjetlima reflektora, njegov privatni život, posebice supruga Altana Ati Hodžić, privlači jednaku pozornost

Gradonačelnik Pule, Peđa Grbin, ovih je dana glavna tema u javnosti nakon što je za Večernji list izjavio da Marko Perković Thompson neće nastupati u prostorima kojima upravlja grad, dokle god je on na vlasti. - Imajući navedeno u vidu, ne vidim kako bi onaj koji misli da bi za Istru trebalo biti tragično i loše što je 1945. godine ušla u sastav Hrvatske, odnosno što je oslobođena i što je napokon došla pod kontrolu Hrvatske, mogao nastupati u Puli. U konačnici, ja kao gradonačelnik imam pravo i sam kao predstavnik vlasnika donijeti odluku o zabrani koncerta tako da mogu kazati da dok sam ja gradonačelnik, Thompson neće u Puli nastupati u prostorima kojima upravlja grad - kazao nam je Grbin koji je, osim na poslovnom, uspješan i na privatnom planu.

Supruga bivšeg predsjednika SDP-a, Altana Ati Hodžić, osoba je koja vješto čuva svoju privatnost, no interes javnosti za njom ne jenjava, ponajviše zbog nesvakidašnjeg imena i životnih okolnosti koje su je pratile. Deset godina mlađa od supruga, Altana je po struci medicinska sestra, a svoje je profesionalno iskustvo gradila u pulskoj Općoj bolnici te kasnije na Odjelu za neurologiju i gastroenterologiju KBC-a Zagreb. Uz klinički rad, posvetila se i znanstvenom, sudjelujući kao koautorica na stručnom članku objavljenom u prestižnom akademskom časopisu "Journal of Crohn's and Colitis".

Tko je supruga Peđe Grbina? Medicinska je sestra, a imala je problem oko diplome
Zagreb: Peđa Grbin dobio podršku od supruge tijekom govora
1/20

Ljubavna priča Grbina i Hodžić započela je daleko od očiju javnosti. Prvi put su zajedno viđeni u kolovozu 2016. godine tijekom opuštene šetnje na godišnjem odmoru, a već iduće godine, nakon dvije godine veze, izgovorili su sudbonosno "da". Vjenčanje je održano bez medijske pompe u pulskoj Gradskoj vijećnici, a Grbin nikada nije krio koliko mu znači njezina podrška. Često je na društvenim mrežama dijelio zajedničke trenutke, a uz jednu fotografiju strastvenog poljupca napisao je emotivnu poruku: - Uz njezinu podršku sve je moguće - potvrđujući da je ona njegov najveći oslonac.

Kruna njihove ljubavi stigla je u lipnju 2021. godine, kada su postali roditelji sina Viktora. Grbin je s javnosti podijelio sreću, ali i dozu straha, s obzirom na to da se sin rodio u jeku pandemije koronavirusa. - Supruzi i meni ova je sretna vijest dragocjena i presretni smo - izjavio je nekoliko mjeseci prije poroda. - Jednostavno vam ne mogu opisati tu sreću koju sam osjetio kad sam vidio sina na snimci kako maše rukicama. Neopisiva sreća - s puno je emocija tada prepričao političar.

Ipak, obiteljsku idilu nakratko je zasjenila velika drama povezana s Altaninim obrazovanjem. Njezino ime našlo se u središtu afere kada je dovedena u pitanje diploma stečena na Sveučilištu u Kragujevcu u Srbiji. Altana je bila jedna od četrdesetak medicinskih sestara iz Hrvatske koje su tamo upisale studij, a cijeli je slučaj dobio pravosudni epilog 2022. godine uhićenjem umirovljenog rektora Nebojše Arsenijevića zbog zlouporaba vezanih za hrvatske studentice.

Peđa Grbin tada je stao u obranu supruge, tvrdeći da su ona i njezine kolegice ispale žrtve loše organizacije. - Ni moja supruga ni njezine kolegice nisu krive, one su ispale žrtve ljudi koji taj studij nisu organizirali na način kako je bilo potrebno - izjavio je Grbin, naglasivši kako su one pohađale predavanja, polagale ispite i podmirile sve troškove studija, da bi osam godina kasnije njihovo obrazovanje bilo dovedeno u pitanje zbog tuđih propusta. Na kraju, Altana je bila među medicinskim sestrama kojima je Komora nostrificirala sporne diplome.

Ključne riječi
showbiz političar Altana Hodžić supruga Marko Perković Thompson Peđa Grbin

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Ričard
Ričard
08:19 15.01.2026.

Zač su te diplome u HR priznate? Sumnjam da smo tada imali neke ugovore. Zač netko iz Istre ide studirati u blizini rijeke Marice?

Avatar Samodesno
Samodesno
08:07 15.01.2026.

Može malo o pedlđinom stricu vladi koji je pobjegao u srbiju nakon Domovinskog rata da mu se ne sudi?

