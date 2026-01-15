Supruga Peđe Grbina studirala je u Srbiji, proživjela dramu s diplomom, a ima i nesvakidašnje ime

Gradonačelnik Pule, Peđa Grbin, ovih je dana glavna tema u javnosti nakon što je za Večernji list izjavio da Marko Perković Thompson neće nastupati u prostorima kojima upravlja grad, dokle god je on na vlasti. - Imajući navedeno u vidu, ne vidim kako bi onaj koji misli da bi za Istru trebalo biti tragično i loše što je 1945. godine ušla u sastav Hrvatske, odnosno što je oslobođena i što je napokon došla pod kontrolu Hrvatske, mogao nastupati u Puli. U konačnici, ja kao gradonačelnik imam pravo i sam kao predstavnik vlasnika donijeti odluku o zabrani koncerta tako da mogu kazati da dok sam ja gradonačelnik, Thompson neće u Puli nastupati u prostorima kojima upravlja grad - kazao nam je Grbin koji je, osim na poslovnom, uspješan i na privatnom planu.

Supruga bivšeg predsjednika SDP-a, Altana Ati Hodžić, osoba je koja vješto čuva svoju privatnost, no interes javnosti za njom ne jenjava, ponajviše zbog nesvakidašnjeg imena i životnih okolnosti koje su je pratile. Deset godina mlađa od supruga, Altana je po struci medicinska sestra, a svoje je profesionalno iskustvo gradila u pulskoj Općoj bolnici te kasnije na Odjelu za neurologiju i gastroenterologiju KBC-a Zagreb. Uz klinički rad, posvetila se i znanstvenom, sudjelujući kao koautorica na stručnom članku objavljenom u prestižnom akademskom časopisu "Journal of Crohn's and Colitis".

Tko je supruga Peđe Grbina? Medicinska je sestra, a imala je problem oko diplome

Ljubavna priča Grbina i Hodžić započela je daleko od očiju javnosti. Prvi put su zajedno viđeni u kolovozu 2016. godine tijekom opuštene šetnje na godišnjem odmoru, a već iduće godine, nakon dvije godine veze, izgovorili su sudbonosno "da". Vjenčanje je održano bez medijske pompe u pulskoj Gradskoj vijećnici, a Grbin nikada nije krio koliko mu znači njezina podrška. Često je na društvenim mrežama dijelio zajedničke trenutke, a uz jednu fotografiju strastvenog poljupca napisao je emotivnu poruku: - Uz njezinu podršku sve je moguće - potvrđujući da je ona njegov najveći oslonac.

Kruna njihove ljubavi stigla je u lipnju 2021. godine, kada su postali roditelji sina Viktora. Grbin je s javnosti podijelio sreću, ali i dozu straha, s obzirom na to da se sin rodio u jeku pandemije koronavirusa. - Supruzi i meni ova je sretna vijest dragocjena i presretni smo - izjavio je nekoliko mjeseci prije poroda. - Jednostavno vam ne mogu opisati tu sreću koju sam osjetio kad sam vidio sina na snimci kako maše rukicama. Neopisiva sreća - s puno je emocija tada prepričao političar.

Ipak, obiteljsku idilu nakratko je zasjenila velika drama povezana s Altaninim obrazovanjem. Njezino ime našlo se u središtu afere kada je dovedena u pitanje diploma stečena na Sveučilištu u Kragujevcu u Srbiji. Altana je bila jedna od četrdesetak medicinskih sestara iz Hrvatske koje su tamo upisale studij, a cijeli je slučaj dobio pravosudni epilog 2022. godine uhićenjem umirovljenog rektora Nebojše Arsenijevića zbog zlouporaba vezanih za hrvatske studentice.

Peđa Grbin tada je stao u obranu supruge, tvrdeći da su ona i njezine kolegice ispale žrtve loše organizacije. - Ni moja supruga ni njezine kolegice nisu krive, one su ispale žrtve ljudi koji taj studij nisu organizirali na način kako je bilo potrebno - izjavio je Grbin, naglasivši kako su one pohađale predavanja, polagale ispite i podmirile sve troškove studija, da bi osam godina kasnije njihovo obrazovanje bilo dovedeno u pitanje zbog tuđih propusta. Na kraju, Altana je bila među medicinskim sestrama kojima je Komora nostrificirala sporne diplome.