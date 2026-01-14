Prepoznajete li ovog dječaka s fotografije? Naš poznati sportaš uskoro će se pojaviti u novoj TV ulozi

Karlo Godec slavi svoj 27 rođendan, koji će mu zasigurno biti malo „savršeniji“ od prethodnih jer dočekao ga je u nešto drukčijem izdanju - kao novi 'Gospodin Savršeni'! I dok brojni gledatelji s nestrpljenjem čekaju vidjeti kako će izgledati njegova grčka avantura u showu – od 26. siječanja na Voyo, a uskoro na RTL-u – Karlo je otkrio što si je poželio, kako je izgledalo njegovo djetinjstvo, ali i tko mu je uvijek najveća podrška kroz život. Simpatični Karlo prisjeća se kako je oduvijek volio rođendane, a posebno mu je zanimljivo bilo što su tada svi na okupu i odlično se zabavljali. I dan-danas mu je, kaže, to sjajna prilika da oko sebe okupi sve drage ljude, a takav je plan i ovaj put. „Proslavit ću ga prvo s najbližima, obitelji, a zatim i profeštati s prijateljima“, otkriva.

A osim slavlja, Karlo svaki novi rođendan koristi da zastane i razmisli o tome gdje je, što je dosad postigao i što bi još mogao postići. Kad je o rođendanskim željama riječ, prilično je skroman i jasan: „Najvažnije mi je da sam zdrav i da su svi moji zdravi, da mi je obitelj na okupu i da su sretni i da je sve mirno i lijepo u našim životima. Najvažnije mi je da oko sebe imam svoje ljude“. A kakav je bio kao dijete? Odrastao je u zagrebačkom kvartu Malešnica i s osmijehom se sjeća kvarta, prijatelja, škole, igre i zabave. Dječak s ovih starih fotografija, kaže Karlo, bio je živahan, nestašan i nemiran, ali uvijek je tražio zabavu i društvo. No djetinjstvo mu je donijelo i neke teške trenutke. Rano je ostao bez oca, a odrastanje uz majku i stariju sestru snažno ga je oblikovalo. I danas pamti uspomene s tatom, a neke ga njegove riječi prate i usmjeravaju.

„Sjećam se svog prvog skijanja s roditeljima i sestrom, gdje mi je ostalo urezano u pamćenje kad nisam želio ići u školu skijanja, a želio sam skijati s njima... Naravno da ih nisam mogao pratiti pa sam stalno padao i onda mi je u jednom trenu tata rekao: 'Diži se, idemo dalje!' To mi je ostalo u pamćenju i ta me rečenica vodi i dalje kroz život, što god da bude, i kad padnem, da ustanem i nastavim dalje“, govori Karlo, „Sve stvari vezane uz tatu, rečenice kojih se sjećam me vode, to mi jako puno znači i želim postići sve što je on želio da ja postignem“. U svim uspjesima, pothvatima i ciljevima danas Karlu je upravo obitelj, na čelu s mamom i sestrom, najveća podrška, a on to itekako zna cijeniti. „Mislim da svima treba biti najvažnija podrška obitelji jer ti ljudi nikad neće otići od vas, svi ostali će se možda promijeniti, ali obitelj je uvijek obitelj i obitelj je meni uvijek na prvome mjestu. To mi znači neizmjerno puno“, zaključuje slavljenik Karlo. Nova sezona 'Gospodina Savršenog', s Karlom u jednoj od glavnih uloga, gledatelje očekuje – od 26. siječanja na Voyo, a uskoro na RTL-u.