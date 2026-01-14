Braco iz Kumova iznenadio potezom! Evo što je radio u pauzi od snimanja: 'Nije sramota'

Mladi splitski glumac Zdravko Vukelić munjevito se uvukao pod kožu domaćoj publici zahvaljujući ulozi Brace Zovke u popularnoj seriji 'Kumovi'. O svojem liku i novostečenoj popularnosti nedavno je govorio u In Magazinu. "Mislim da mi Braco leži dobro, a vidjet ćemo dalje. Volio bih raditi što više različitih stvari", otkrio je glumac, dodavši kako ga ljudi prepoznaju na ulici, traže fotografije i komentiraju dogodovštine iz serije, što mu je uglavnom zabavno.

No, umjesto da u ljetnoj pauzi od snimanja uživa u statusu televizijske zvijezde, Zdravko je pokazao iznimnu prizemljenost. Bez imalo zadrške zasukao je rukave i zaposlio se kao konobar u jednom kafiću, što je izazvalo pravo iznenađenje među gostima. - Ovo lito sam čak radio u kafiću nakon sezone 'Kumova'. Ljudi su dolazili na kave i čekali da ih posluži Braco - ispričao je u razgovoru, opisujući simpatične reakcije.

U omiljenoj seriji u Hrvata oduševio je svojim glazbenim vještinama, a ovo je njegova životna priča

Naime, mnogi su ga u čudu pitali: - Kako ti, Braco, radiš u kafiću? - a njegov odgovor najbolje svjedoči o njegovoj skromnosti i radnoj etici koja je dodatno osvojila publiku. - Pa kažem: 'Pa nije sramota raditi, valjda je?' - jednostavno je objasnio Vukelić. Dodao je kako su mu gosti često govorili da im je upravo Braco najdraži lik, pokazujući koliko je važno ostati s obje noge na zemlji, neovisno o popularnosti.

Zanimljivo je da je glumački poziv za njega bio gotovo impulzivna odluka, dok je prije toga imao potpuno drugačije planove. Cijeli četvrti razred srednje škole pripremao se za vojnu akademiju, prolazio rigorozne treninge i mature. - Došao sam tamo, obrijali su me, ošišali i vratio sam se kući. Falilo mi je dva dana da budem cijeli tjedan u vojsci - prisjetio se životnog zaokreta koji ga je, pokazat će se, odveo na pravi put.