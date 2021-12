Zvijezdi Oscarom nagrađenog filma dijagnosticirana teška bolest: 'Napravit ćemo sve što možemo kako bismo pomogli'

Korejska glumica i zvijezda Oscarom nagrađenog filma "Parazit" Park So-Dam (30) otkrila je da su joj liječnici dijagnosticirali papilarni karcinom štitnjače.

Karcinom je godišnjoj glumici dijagnosticiran tokom redovne zdravstvene kontrole i podvrgnuta je operaciji, objavila je njena agencija ArtistCompany u priopćenju poslanom CNN-u.

- Tvrtka svima želi zahvaliti na podršci za glumicu Park So-Dam u ovim teškim vremenima. Napravit ćemo sve od sebe kako bismo joj pomogli, a ona će se sada fokusirati na oporavak od strašne bolesti - stoji u službenom priopćenju.

Park So-Dam inače je trebala ovih dana krenuti na promotivnu turneju svog novog filma "Special Delivery", no sve je otkazala zbog oporavka poslije operacije.

Papilarni karcinom štitnjače najčešći je tip raka štitnjače, prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi Ujedinjenog Kraljevstva (NHS). Obično pogađa ljude mlađe od 40 godina, posebno žene, te se najčešće lakše liječi od drugih vrsta raka štitnjače, navodi NHS.

Park se pojavila u brojnim južnokorejskim filmovima i TV serijama, uključujući "The Priests" (2015.) i "The Silenced" (2015.), no njezina je izvedba došla u globalnom hitu "Parazit" iz 2019. godine. Film koji je režirao Bong Joon Ho, postao je i prvi film koji nije na engleskom jeziku i prvi južnokorejski film koji je osvojio najbolji film na dodjeli Oscara u veljači 2020.

Park glumi Kim Ki Jung, mladu ženu iz siromašne obitelji koja se pretvara da je umjetnička terapeutkinja kako bi dobila posao podučavanja djece bogate obitelji.

VIDEO: Božidar koji je napravio bijesnu scenu u 'Večeri za 5' pojavit će se u novom showu