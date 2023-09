Tončica Čeljuska: 'Istina je da emisija 'U svom filmu' više ne ide'

Početak jeseni za televizijski program označuje drugačiji plan emitiranja, a domaće nacionalne televizije nedavno su predstavile svoje jesenske sheme. Serije, filmove, emisije i dokumentarce kao i sve druge promjene u programu koje nas očekuju najavio je i javni servis, HRT. Tada su istaknuli kako nas ubrzo na malim ekranima očekuju različite serije, domaće i strane te emisije.

No, Slobodna Dalmacija sada piše kako jedna emisija neće imati nove epizode. Radi se o talk showu 'U svom filmu' koji je vodila Tončica Čeljuska. Emisija se počela prikazivati 2017. godine te je ugostila neke od najutjecajnijih javnih osoba, od domaćih i regionalnih zvijezda pa do onih stranih, poput predsjednika UEFA-e Aleksandra Čeferina. Emisija sada ide na pauzu, a to je za ovaj portal potvrdila i voditeljica.

- Istina je da emisija više ne ide i na neki je način na svojevrsnoj pauzi. Trenutačno nadograđujem postojeći format, emisija će biti još bolja i zanimljivija, ali o konkretnim rokovima i konceptu još ne mogu pričati - rekla je Tončica.

Inače, tijekom šest godina emitiranja prikazano je više od 200 emisija, a neki od gostiju su bili i Toni Kukoč, Mario Ančić, Dino Rađa, Doris Dragović, Severina, Danijela Martinović, Miloš Biković, Zdravko Čolić, Milan Marić, Mate Rimac, Tereza Kesovija, Gibonni i brojni drugi.

Podsjetimo, HRT je najavio da u njihovoj jesenskoj shemi ćemo moći gledati 'Dr. Becka', 'Zlatnu ligu' i 'Kod nas doma'. Tu je i novi zabavno-dokumentarni serijal Roberta Knjaza 'Knjazalište' zu kojem ćemo poznate osobe na jedan dan moći vidjeti u neobičnim situacijama. Početkom listopada krenut će se prikazivati i dokumentarno-putopisni serijal 'Sretni gradovi' Martine Validžić te kulinarsko-putopisni serijal 'David Skoko: motor, loza, kuhača'.

Što se zabavnog programa tiče, tu je zabavno-dokumentarni serijal 'Planine', kao i nove sezone popularnih kvizova među kojima i 'Superpotjera', ali i game show 'Volim Hrvatsku'. Zabavnu emisiju 'Godina za pamćenje' moći ćemo gledati od sredine studenog, kao i natjecateljsko-pjevački show 'The Voice'. Tu je i igrana serija 'Gora' u čijem je središtu tim gorskih spašavatelja. Očekuje nas i druga sezona hvaljene serije 'Šutnja 2', kao i nova sezona humoristične serije 'Mrkomir'.

Na programu će biti i mnoštvo dokumentarnih serijala, kao i stranih serija te sadržaja za najmlađe i sportskih sadržaja.

