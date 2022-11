Toma napustio show jer se udebljao 4,1 kilogram: To se dosad još nije dogodilo

U 'Životu na vagi' danas su kandidati imali još jedan trening prije vaganja, no bili su opušteni više nego inače zato što su jučer pobijedili u velikom izazovu i bili spašeni od ispadanja. No ako netko bude imao plus dva kilograma na vaganju - odmah napušta show i zato je tema dana bilo kalkuliranje s vodom. Roko je još jednom objasnio da inače dan prije paze s unosom tekućine zbog vaganja, no sad nije bilo potrebe za oprezom.

- Ne volim kalkulacije. Ili ideš do kraja i daš sve od sebe ili ne znaš zašto si došao ovdje. Pijenje vode nije neka solucija i ta se taktika uvijek obije o glavu - rekao je Edo. Uslijedilo je vježbanje. - Moj će trening biti savršen jer ipak imam Gospodina Savršenog - rekla je Matea i nastavila: - Bilo mi je ovaj tjedan top s tobom, hvala svima što su doveli tebe i cijelu ekipu. Maja je pričala kako bi voljela vidjeti Željku u finalu jer je dosad stvarno napravila čudo dok je Diana bila oduševljena Borisom zato što pokazuje vrhunsku razinu motiviranosti.

- Baš mi je sjelo što sam dobio Mislava jer se bavio bodybuildingom i daje korisne savjete - rekao je Roko dok je Anju njezina trenerica Ivana bodrila da se nastavi baviti sportom i ostvari svoj cilj. Toma je također bio sretan trenerom Bojanom zato što mu se svidjela njegova mirnoća. Lara je trenirala s Tanjom koja je komentirala kako je ona spremna za izlazak te da je vidi u finalu. Prva je na vagu stala Lara i otkrila da nema neka prevelika očekivanja. Na posljednjem vaganju imala 94,5 kilograma, a sad je izgubila 0,5 kilograma, što je 0,5% tjelesne mase.

- U glavi mi je bilo - da je danas izbacivanje, išla bih doma sto posto - iskreno je rekla. Željka je izjavila kako se ne boji vage i da je boks postao njezin omiljeni ispušni ventil. Na posljednjem vaganju imala je 133,5 kilograma, sad je izgubila 1,3 kilograma, što je 1% tjelesne mase. - Malo sam se razočarala s obzirom na trud koji sam uložila - rekla je i dodala da će sad više trenirati.

Čapo je pričao da je uživao trenirati s Edom, koji je pohvalio Josipa i naglasio da ima odlike pobjednika. Na posljednjem vaganju imao je 125,5 kilograma, a sad je bio u plusu 0,1 kilogram, što je 0,1% tjelesne mase. Čapo je bio šokiran, rekao je kako nije pio vode, a Anja je isto bila u šoku jer Toma i Josip najviše treniraju. Boris je prije vage bio uvjeren kako njegov rezultat neće izostati, no vaga je pokazala drukčije! Naime, na posljednjem treningu imao je 129,7 kilograma, a sad je bio u plusu 1,1 kilogram, što je 0,8% tjelesne mase!

- Stvarno ne znam gdje sam pogriješio, gdje sam taj kilogram nabio, uz sve treninge, pravilnu prehranu. Jako sam razočaran rezultatom - rekao je. Edo je bio zabrinut zbog rezultata jer to pokazuje što ih čeka kad napuste show. Anja je bila sljedeća i otkrila je kako je dosta trenirala, ali i više jela, primjerice, bananu ili jogurt, te da je planirala kalkulirati s vodom, no trenerica joj je objasnila da to nije dobro i odustala je. Prošli put imala je 107,3 kilograma, a sad je bila u plusu 1,4 kilogram, što je 1,3% tjelesne mase.

- Šokirana sam! I znam da sam za dlaku ostala u showu - rekla je. Nakon ovoga što je vidio Roko nije znao što može očekivati i bio je baš zabrinut. Na posljednjem vaganju imao je 118,5 kilograma, a sad je izgubio 1,2 kilograma, što je 1% tjelesne mase.

- Kad sam vidio minus na vagi, stvarno mi je laknulo - rekao je. Matea je prošli put imala 95,7 kilograma, a sada je izgubila 1,1 kilogram, što je 1,1% tjelesne mase. - Kako znam ostale rezultate, ja sam razvalila - kroz šalu je rekla. Za kraj je ostao Toma, koji se bojao svog rezultata.

- Prošli ciklus čuvao sam se vode, a sad sam se opustio. Nisam se nalijevao vode, ali nisam pazio na unos - rekao je i dodao da se vidi kao finalist. Na posljednjem vaganju imao je 100,3 kilograma, a sad je bio u plusu 4,1 kilogram, što je 4,1% tjelesne

mase. Toma je šokirao i sebe, i kandidate, i trenere. - To se dosad još nije dogodilo - rekla je Maja, a Edo je dodao kako mu je žao i da nema objašnjenje za taj rezultat. Ipak, siguran je kako će Toma nastaviti s treniranjem i zdravim životom i da mu se više ikada neće dogoditi pretilost. - Očito da je kvaka u detaljima, samo mali otklon od onoga što se od njih očekuje da rade u svakom tjednu i danu, ima velike posljedice - rekao je Edo.

Sutradan je Maja razgovarala s Tomom, koji i dalje nije bio siguran što se dogodilo, osim da je radio na snazi. - Mislim da je utjecalo sve pomalo - nastavio je dok Maja misli kako to vuče otpočetka, kada se u jednom ciklusu 'zaigrao' vodom. - Bojim se jesam li u tri mjeseca stvorio rutinu, to je najvažnije - rekao je Toma i zahvalio Maji što mu je bila podrška, a potom se pozdravio s ukućanima.

- Želim da se svi podržavano vani i da se nitko ne vraća na stare probleme - rekao je i otišao.