Tko su Severinini ljudi? Pjevačica predstavila suradnike za nadolazeću turneju

Nešto manje od mjesec dana ostalo je do velike Severinine regionalne turneje 'The Magic Tour' i koncerta u rodnom Splitu, kojim započinje 'bajka za cijelu obitelj i sve generacije'. Odavno nije tajna da se priprema spektakl na razini svjetske produkcije, no ono što se do sada držalo pomalo u tajnosti su imena suradnika, koji će, uz Severinu, ponajviše biti zaslužni što će publika imati prilike uživati u dosad neviđenom showu na ovim prostorima.

No, kako se detalji malo po malo otkrivaju, Severina je na jučerašnjoj press konferenciji predstavila svoje suradnike, ponajbolje stručnjake iz cijele regije. Tako režiju potpisuje talentirani slovenski redatelj Nejc Levstik, poznat po dosad brojnim uspješnim inozemnim projektima.

''Oduvijek sam znao da je Severina jedna od najkarizmatičnijih osoba na ovim prostorima. Uz to, jako dobro razumije sve što radimo, što je jako bitno i za mene kao režisera, ali i za cijelu ekipu. Kad spojimo njezinu ambiciju i ambiciju svih nas, to će se morati i vidjeti i osjetiti na turneji. Teško mi je ispričati kako sam sve zamislio, jer teško je pričati o magiji… Mogu samo reći da će koncert biti podijeljen u 4 čina, a u svakom od njih će publiku čekati neki "magični" elementi iznenađenja.'' – istaknuo je Nejc Levstik.

Koreograf Matic Zadravec otkrio je kako 16 vrhunskih profesionalnih plesača, zajedno uz Severinu za koju tvrdi da ima nevjerojatan urođeni talent za ples, svakodnevno uvježba čak 20 koreografija, dok light manager Črt Birsa obećava kako, što se tiče svjetla, rade sve da (light) show bude na svjetskoj razini.

‘’Iznimno sam ponosan što će domaća, ali i publika iz susjednih zemalja, moći uživati u velikom glazbenom spektaklu koji pripremamo. Cijela “Magic” turneja osmišljena je prema Severininim standardima koji su, ako se prisjetimo prijašnjih turneja, itekako visoki. Upravo iz tog razloga, jer i u samom radu Star produkcije držimo do kvalitetnog pristupa kod svjetskih izvođača koje dovodimo, ponosan sam što sam dijelom ove turneje koja mi predstavlja izazov’’ - rekao je Alen Ključe, direktor Star produkcije i Severinin menadžer.

Za kostime je zadužen jedan od najboljih dizajnera s ovih prostora, Peter Movrin, Slovenac koji je u svojoj karijeri imao prilike raditi za velika imena poput McQueena, Miu Miu, Beyonce, Lady Gage…

''Uz kostime koje će Severina nositi na turneji, slavimo čarobnu ljepotu žene i umjetnice. Riječ je o kontrastima materijala i tekstura, koje pod svjetlošću i određenim pokretima dobivaju nove dimenzije, koje odražavaju duh modernog vremena i najavljuju budućnost.'' – izjavio je Peter Movrin.

Sama bina u obliku dijamanta, koju je osmislila scenografkinja Greta Godnić, radi se posebno za ovu turneju, a na nju će se, uz Severinu i plesače, popeti i Severinin bend (u kojem već godinama sviraju Damir Šomen i Alenka Milano) te poznata glazbena imena kao što su Ivan Pešut, Ante Gelo i Fedor Boić...

''Jako je pozitivna energija na bini, imamo puno novih materijala za svirati, novih pjesama… Velika je čast raditi sa Severinom, jer ona ima toliko talenta i toliko darova, da to sve pršti oko nje… I definitivno zaslužuje ovakvu crème de la crème ekipu kakvu je okupila oko sebe.'' – kaže Damir Šomen.

''Izuzetno mi je zadovoljstvo i čast što radim sa svim ovim ljudima koji su fantastični u svom poslu. Sretna sam i što krećemo iz mog Splita i što ćemo tamo svi biti već tjedan dana prije, kako bi svi mi ''osjetili'' binu koju je Greta osmislila. Radeći sa ovako pozitivnim ljudima i sa ljudima koji znaju što rade, velika je sreća, zadovoljstvo i podrška… Možemo još samo zamoliti Božju magiju da nam pomogne i da to bude jako dobro'', zaključila je Severina, dok je redatelj Nejc za kraj ostavio jednu mističnu poruku:

''Dok niste vidjeli staru crnu bubu, niste vidjeli sve.''

Turneja započinje 16. studenoga u Severininom rodnom Splitu, nakon čega se ova magična noć nastavlja i u ostalim velikim gradovima, poput Beograda 23. studenoga, Zagreba 07. prosinca te Ljubljane 21. prosinca.