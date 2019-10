Severinu sljedeći mjesec očekuje mnogo bolova u mišićima

Do početka velike i najspektakularnije Severinine turneje do sada, pod nazivom ''The Magic Tour'', ostalo je samo malo više od mjesec dana. Pripreme su u punom jeku, čak 100 ljudi uključeno je u organizaciju, koji rade sve kako bi publici omogućili noć(i) za pamćenje, koje će se još dugo prepričavati.

Jedan od najupečatljivijih momenata koncerta definitivno će biti fantastične plesne koreografije, u kojima će sudjelovati najboljih 18 plesača iz cijele regije, izabrani na audiciji, na koju se prijavilo njih čak 100. Upravo 18 odabranih, svakodnevno radi na zahtjevnim koreografijama, u kojima, naravno, sudjeluje i sama Severina, baš kao i na prošloj turneji ''Dobrodošao u klub'', na kojoj su mnogi komentirali kako je stala 'bok uz bok' profesionalnim plesačima na pozornici.

Kako bi to i ovoga puta bilo tako, Severina se prije tjedan dana priključila svakodnevnim treninzima, koje je najbolje opisao Matic Zadravec, glavni koreograf ove velike turneje: ''U sljedećih mjesec i nešto dana očekuju nas svakodnevni treninzi, bolovi u mišićima, mnogo znoja, ali na kraju i magični koncerti. Pripremamo zaista spektakularne koncerte s mnogo plesa i iznenađenja, koje će biti šteta propustiti.''

Osim plesača, u ovoj ''bajci za cijelu obitelj i sve generacije'' na pozornici će, uz Severinu, biti čak i simfonijski orkestar, uz fantastičnu videoprodukciju i kostimografiju, što će zajedno predstavljati pravi doživljaj, odnosno – umjetnost na najvišoj razini.

Turneja započinje 16. studenoga u Severininu rodnom Splitu, nakon čega se ova magična noć nastavlja i u ostalim velikim gradovima, poput Beograda 23. studenoga, Zagreba 7. prosinca te Ljubljane 21. prosinca.