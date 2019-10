Oglasio se i Popović: 'Incident je isprovocirao Igor Kojić'

Današnju press konferenciju Severina Kojić započela je otkrivši pojedinosti privatne drame koju je proživjela prošli tjedan.

Naime, pjevačica je kazala kako njezinu suprugu Igoru Kojiću nije bilo dozvoljeno da iz škole pokupi njezina sina. - Učiteljice nisu htjele predati dijete, nego su ga zaključale u školi, tjelesno ga i psihički povrijedile, i tako ga držale puna dva sata - istaknula je Severina dodavši kako iza svega navodno stoji njezin bivši partner Milan Popović i ravnateljica osnovne škole Matija Gubec, Ljiljana Klinger.



Nakon što je Severina iznijela teške optužbe na račun bivšeg partnera o svemu se oglasio i prozvani poduzetnik.

'Kralj bakra', kako ga nazivaju, tvrdi kako se zlostavljanje o kojem je Severina progovorila, prema njegovim saznanjima, uopće nije dogodio.

- Incident koji majka navodi da se dogodio, nije se dogodio na sasvim takav način na kakav ga je majka predstavila javnosti. Cijeli incident isprovociran je od strane Igora Kojića, zbog čega je škola bila primorana da pozove policiju da intervenira zbog njegova neprimjerena ponašanja - izjavio je Popović za 24 sata napomenuvši još jednom kako nije bio na licu mjesta no da prema njegovim informacijama zlostavljanja nije bilo.

- Igor je došao preuzeti dijete, ali on na to nije imao pravo. Mislim da su u školi svi postupili maksimalno profesionalno te da je ponašanje očuha (Igora Kojića) užasno neprimjereno i nedopustivo. Kao otac djeteta to neću tolerirati u budućnosti - kazao je srpski poduzetnik.

Smatra i kako je sve pomno isplanirano kako bi se privukla pozornost i napravila senzacija u sklopu najavljene turneje koju je nazvala "The magic tour".- Da je ikakvog zlostavljanja bilo,i pomogao joj da maksimalno zaštitimo naše dijete. Sve ostale izjave kojima proziva institucije su nešto što smo i ranije vidjeli od nje pred donošenje neke velike presude, kao što je to slučaj i sada - zaključio je Popović.