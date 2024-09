Tko je supruga Mate Bulića? Upoznali su se na seoskoj zabavi kao srednjoškolci, a danas mu je najveća podrška

Zvani "kralj dijaspore", pjevač i miljenik publike 67-godišnji Mate Bulić u braku je sa suprugom Zdravkom koju je upoznao još kao srednjoškolac na jednoj seoskoj zabavi u Hercegovini. Ondje je Zdravka kao tinejdžerica odlazila tijekom ljetnih praznika. Bračni par vjenčao se u Matinu rodnom selu, a na vjenčanju ime je pjevao i pokojni Kemal Monteno. Zdravka i Mate roditelji su dvije kćeri - Katje i Ane, a svojevremeno je za Večernji list Mate ispričao kako je ljubav između njega i supruge bila na prvi pogled.

- Najvjerojatnije jest. Sa svojim pokojnim kumom Ivanom Sušićem bio sam na jednom seoskom derneku. Ja sam se tada javio svojoj današnjoj supruzi Zdravki. Nakon toga je ona dolazila na mjesta gdje sam ja pjevao i tako je sve išlo korak po korak. Kada je otišla u Frankfurt, onda sam i ja jednog dana rekao ocu da idem u Njemačku po auto. Naime, budući da sam završio ekonomski fakultet, moj je otac zamislio da radim u školi u Čitluku kao profesor. Za taj mi je posao trebao automobil. Nije mu bilo drago što idem, ali je pristao pod uvjetom da se vratim do roka koji mi je dao jer tada počinje nastava u školi. Ja sam mu obećao da ću doći čim kupim automobil. Otišao sam, nisam se vratio na vrijeme, a automobil kojim sam prvi put došao u Blatnicu iz Frankfurta posudio sam od jednog rođaka. Na neki način sam prevario oca, poslije mi je bilo žao, ali smo sve to izgladili jer je on shvatio da nikada nisam želio raditi ono za što sam se školovao. Moj jedini cilj i želja bili su pjesma i pjevanje. Uvijek sam želio živjeti, doći na vrh i skončati s pjesmom. Mislim da sam se uz pomoć svoje šire i uže obitelji, prijatelja i vjerne publike uspio izboriti za svoj status u svijetu pjesme i na to sam ponosan - prisjetio se popularni i uspješni glazbenik za Večernji list 2018. godine.

Mate nam je priznao kako je gospođa Zdravka teško pratila njegovu karijeru, a kako je rekao, ona je ta koja je uvijek "držala tri kraja kuće". - Odgajala je djecu, meni je uvijek bilo skuhano, oprano. Ona je ta koja je sve dočekivala i – što je najbitnije – davala mi potporu u svakom trenutku govoreći mi da mogu. Tako je i nastala jedna moja pjesma koju je napisao moj kum Marko Perković Thompson, a koja se zove “Hvala ti za sve”. Nije to pjesma koja se odnosi samo na moju suprugu, to je pjesma svih muškaraca njihovim ženama jer one su te koje drže obitelj na okupu - pričao je o svojoj samozatajnoj supruzi koja se nikada javno nije voljela eksponirati.

16.11.2014., Frankfurt, Njemacka - Dom pjevaca Mate Bulica u Frankfurtu. Mate Bulic sa suprugom Zdravkom i kcerima Katjom i Anom, te zetom Kristijanom. "nPhoto: Tomislav Miletic/PIXSELL Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

S obzirom na to da je iznimno popularan, s njegovom profesijom dolaze i "lude" obožavateljice, a Zdravka nikada nije imala problem s ljubomorom. - A što se tiče obožavateljica, mi smo imali i imamo jedno povjerenje tako da ona nikada nije pokazivala ljubomoru, a ja sam se trudio da ni nema razloga za to - ispričao je u istom intervjuu za Večernji list. Inače, od studenoga 2020. godine Bulić je krenuo u borbu za goli život nakon što je obolio od koronavirusa. Triput je bio priključen na respirator, u bolnici je proveo 270 dana, izgubio je više od trideset kilograma. U cijeloj borbi najveću snagu davala mu je njegova Zdravka, čak i kad on toga nije bio ni svjestan.

On i supruga tada su otkrili za Gloriju kako je izgledala borba i koliko je ljubav u tome svemu, po njima, Zdravka bila važan faktor njegova ozdravljenja. Naime, supruga Zdravka ispričala je detalj, trenutak kad su liječnici shvatili da je pjevaču bolje kad je supruga pored njega. Zbog toga je dobila posebnu dozvolu jer je bilo doba pandemije. - Sve to vrijeme ja sam bila uz njega, držala ga za ruku. Naime, kako je od početka gubio svijest i svako malo bio na rubu između života i smrti, priključen nasilne aparate, primijetili su po vrijednostima te nalazima krvi i drugih pretraga da je daleko bolje kad sam ja pokraj. Meni su dali posebnu dozvolu zbog preporuke liječnika da je bolje da budem uz njega, odnosno da je “za pacijenta iznimno važna blizina obitelji - otkrila je Zdravka Bulić.

On je za Večernji list otkrio i da je Zdravka odlična kuharica, a taj su talent naslijedile i njihove kćeri. - Ona super kuha, no iznimno mi je drago da su moje kćeri naslijedile njezin talent za kuhanje. Izrazito sam ponosan na njih jer su cijelo vrijeme bile uz mene, i pored svih obaveza, Katja je odvjetnica, a Ana menadžerica u jednoj velikoj tvrtki. Obje su izvrsne kuharice i, bez obzira na sve obaveze, kuhaju nam svake nedjelje, a mi se trudimo da se vidimo svakog vikenda i ručamo kao jedna velika obitelj - ispričao nam je Bulić.

