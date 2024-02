Mate Bulić imao je samo jedan zahtjev za svoje dvije kćeri i obje su ga poslušale

Kralj dijaspore, pjevač Mate Bulić nakon vjenčanja svoje mlađe kćeri Katje rekao nam je kako mu je dugogodišnja želja bila da se njegove kćeri udaju za “njihova čovika”, drugim riječima – Hercegovca i obje kćeri su mu tu želju i ispunile.

Prije šest godina njegova mlađa kći Katja u Brelima se udala za dugogodišnjeg partnera Tomu Drmića, rodom iz Tomislavgrada.

- Apsolutno sam zadovoljan. Moja dugogodišnja želja je bila da mi se kćeri udaju za naše ljude. Oni se znaju od malena, imaju iste poglede na život, u istom su se okruženju gojili. Drago mi je da se iz takvih druženja rodila ljubav. Tako je bilo i sa starijom kćeri. Ako želim svim drugima da ožene sinove i kćeri jer kada se dugo poznaju imaju iste običaje i stil života. Iz iste su sredine - ispričao nam je tada Mate Bulić. Zadovoljan je izborom svojih kćeri i rekao nam je: - Oba moja zeta su odlični ljudi, kakvi će biti svojim ženama – oni će se dogovoriti. Vidim da sve to ide u dobrom smjeru. Mate je u sretnom braku sa suprugom Zdravkom koju je upoznao kao srednjoškolac na jednoj seoskoj zabavi u Hercegovini, kamo je ona dolazila tijekom ljetnih praznika. Vjenčali su se u Matinu rodnom selu, a na vjenčanju im je pjevao i Kemal Monteno.

- Sa svojim pokojnim kumom Ivanom Sušićem bio sam na jednom seoskom derneku. Ja sam se tada javio svojoj današnjoj supruzi Zdravki. Nakon toga je ona dolazila na mjesta gdje sam ja pjevao i tako je sve išlo korak po korak. Kada je otišla u Frankfurt, onda sam i ja jednog dana rekao ocu da idem u Njemačku po auto. Naime, budući da sam završio ekonomski fakultet, moj je otac zamislio da radim u školi u Čitluku kao profesor. Za taj mi je posao trebao automobil. Nije mu bilo drago što idem, ali je pristao pod uvjetom da se vratim do roka koji mi je dao jer tada počinje nastava u školi. Ja sam mu obećao da ću doći čim kupim automobil. Otišao sam, nisam se vratio na vrijeme, a automobil kojim sam prvi put došao u Blatnicu iz Frankfurta posudio sam od jednog rođaka. Na neki način sam prevario oca, poslije mi je bilo žao, ali smo sve to izgladili jer je on shvatio da nikada nisam želio raditi ono za što sam se školovao. Moj jedini cilj i želja bili su pjesma i pjevanje. Uvijek sam želio živjeti, doći na vrh i skončati s pjesmom. Mislim da sam se uz pomoć svoje šire i uže obitelji, prijatelja i vjerne publike uspio izboriti za svoj status u svijetu pjesme i na to sam ponosan - ispričao nam je u jednom intervju Mate.

Njegova supruga je vrsna kuharica, a kaže da su taj talent od mame naslijedile i kćeri.

- Ona super kuha, no iznimno mi je drago da su moje kćeri naslijedile njezin talent za kuhanje. Izrazito sam ponosan na njih jer su cijelo vrijeme bile uz mene, i pored svih obaveza, Katja je odvjetnica, a Ana menadžerica u jednoj velikoj tvrtki. Obje su izvrsne kuharice i, bez obzira na sve obaveze, kuhaju nam svake nedjelje, a mi se trudimo da se vidimo svakog vikenda i ručamo kao jedna velika obitelj - ispričao nam je Bulić.

