FOTO Prezgodna Bojana Gregorić Vejzović još uživa u ljetu, otkrila gdje provodi bezbrižne dane

Vrijeme je godišnjih odmora pri kraju, a još neki celebrityji uživaju na moru, kako na našoj obalu, tako i van granica Hrvatske... Jedna od onih koja obožava naše more i obalu je i glumica Bojana Gregorić Vejzović koja ljetovala na Pelješcu, a objavila je posljednju fotografiju i iz Lovrana. Na društvenoj mreži Instagram objavila je i nekoliko fotografija s odmora, a pozirala je i u jednodijelnom kupaćem kostimu. Osim toga, objavila je i nekoliko snimki s mora te kako roni, odnosno pliva. Ova 52-godišnjakinja sve je ostavila bez daha svojom vitkom figurom i mladolikim izgledom. - Pronaći mjesto u koje se voliš vraćati - napisala je Bojana u opisu fotografije i tako zaradila brojne komplimente obožavatelja.

"Ljepoto", "Prava morska sirena", "Predivna", "Zmaj", samo su neki od komentara, a objavu su joj komentirale i glumica Petra Kurtela te voditeljica Jelena Glišić. Podsjetimo, Bojana je nedavno objavila fotografiju na kojoj je pozirala sa suprugom također glumcem Enesom Vejzovićem. Pridružio im se i još jedan dobro poznati par, a to su tv voditeljica Antonija Blaće i njezin suprug Hrvoje Brlečić. - Šaljemo vam srdačne pozdrave s Pelješca - napisala je Bojana. Na fotografiji se moglo vidjeti društvo kako uživa u hrani, piću i dobroj atmosferi...

Osim toga, glumica se na Instagramu često zna pohvaliti i nekim uspjehom svoje djece. Naime, njezin sin Raul u svibnju je završio srednju školu i tijekom lipnja polagao je državnu maturu. - Stigli su rezultati mature. Ljudi, imamo studenta - napisala je uz snimku na kojoj je Raul u odijelu. - I jednu još uvijek 'malu' djevojčicu pa se bar prividno osjećamo mladi Enes i ja - dodala je.

Osim Raula, Bojana i Enes imaju i kćer Zoe. Nakon što je 18-godišnji Raul maturirao, ponosna Bojana oglasila se na Instagramu.

- Ljudi moji, dijete nam je maturiralo! Svjedodžba mu je u džepu! Hvala svim profesorima VII. gimnazije na znanju, ustrajnosti, požrtvovnosti i razumijevanju. Projurile su te četiri godine! Dragi sine, čestitam ti, kao i cijeloj generaciji! Mladosti prekrasna neka vam je svima sa srećom u ostvarenju životnih snova - poručila je Bojana. - A kako su jedva dočekali da i taj ples s nama starcima prođe i da nas se riješe. No pamtit će i oni i mi taj dirljivi ulazak u svijet novih životnih izazova - dodala je.

Dodajmo i to da je Bojana tada na Instagramu pokazala i Raulovu majicu za norijadu. - Ljudi moji, mi smo došli do norijade, zadnjeg dana srednje škole! Kaže mi sin 'ma... Cure iz razreda su smišljale natpise za majice, meni je to.' A meni sine nije! Veselite se, čuvajte se i pazite što radite divni mladi ljudi - napisala je tada kazališna, televizijska i filmska glumica pored fotografije sina.

