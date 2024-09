Ivana Paradžiković o prizoru koji ju je dočekao na Islandu: 'Je li ovo realno?'

Bivša urednica i voditeljica emisije "Provjereno" Ivana Paradžiković često se javlja na društvenim mrežama, a nedavno je tako otkrila da je bila na Islandu. Ivana je tada otkrila da se odlično provela te dodala da će detaljnije o putovanju govoriti u razdoblju koje dolazi. Nakon toga uslijedili su brojni videi i fotografije u kojima je istaknula mjesta koja su je se posebno dojmila, a jedno od njih jest i Dijamantna plaža. U videu je podijelila kako joj je bilo te kako to mjesto izgleda te dodala: "Iako je na prvi pogled prizor veličanstven, nestvaran, ovi dijamanti u laguni Jökulsarlon zapravo su groblje ledenjaka, dokaz naše surovosti. Nastaju i nestaju s prvim zrakama sunca. Držati komad leda star nekoliko tisuća godina podsjeti me kako se sve mijenja, sve prolazi: i pobjede i porazi. Ostaje samo u nama: u srcima, umu i fotoalbumu", poručila je.

"Je li ovo stvarno?! Je li ovo realno?! ", upitala je na početku te pokazala divan prizor koji je zatekla. Na plažu je došla u kabanici zbog vjetra i kiše te opisala ljeto na Islandu: "Nije ni podne, a već smo mokre do gaća. Dakle, ovo je već drugi put da se skidam, presvlačim. Duple merino čarape, vuneni džemper, a ljeto je", poručila je u videu te dodala neke zanimljive trenutke.

Podsjetimo, Ivana se nedavno javila s još jedne plaže i to one koja je proglašena najljepšom plažom u Europi. Otkrila je da je ovdje pet ljudi umrlo u posljednjih pet godina, ali da je sama svjedočila kako je val zamalo pokupio turistkinju iz Kine.

- Crna plaza. Reynisfjara. Moćna, dramatična i opasna. Ove godine proglašena najljepšom plažom u Europi. Zaljubila sam se u nju gledajući Netflixovu SF seriju Katla. Od tada je tinjala zelja doći. I evo me. Sjedim na plazi, prebirem po prstima crne sitne kamenčiće nastale razbijanjem ohlađene lave. Promatram turiste kako trče pred valovima. Iako jasno stoji upozorenje da ne okrećeš leđa oceanu, većina to čini. A Atlantik je nemilosrdan. Nepredvidive morske struje uzrokuju ogromne valove. Dogodi se u sekundi nepažnje! Unazad deset godina pet je ljudi ovdje poginulo, vise desetaka ozlijeđeno. Kineska turistica koju sam u nevjerici promatrala kako izaziva život, taj je dan imala sreće. Val ju je pokupio, posve smočio, ali izvukla je živu glavu - napisala je Ivana. Dodala je i da je za posjet Islandu dajko bitno pažljivo birati odjeću. - Zapamtite, čovjek placa cijenu kada podcijeni prirodu. I da, odjeća i obuća na Islandu je ključna! Mora biti udobna i kvalitetna. “Uz brda, kroz potoke i preko stijena, upijajte trenutak i budite slobodni..ovdje!” To je moto koji me potaknuo da za putovanje uzmem ove tenisice.

Ivana je nedavno podijelila fotografije s odmora te poručila: - Moja Islandska avantura u 5 dana! Obišla sam kamperom cijeli Ring Road, cestu koja vodi oko otoka. Sveukupno, vise manje, oko 2500 kilometara. Fizički zahtjevno, ali ljudi... Kakvi su to dani bili! Oni koje prepričavaš u starosti! Sada mi je jasno zašto su Islanđani najsretnija nacija na svijetu! Mjesto je to gdje vlada moćna i silovita priroda, ne ljudi. Ne mogu je pokoriti niti njome ovladati, samo joj se prilagoditi... S poštovanjem ili možda strahopoštovanjem.

Kupala sam se u oceanu na 10 stupnjeva pa na +40, budila se kraj vodopada, kitove gledala praktički u oči! U istom danu smrznula i pokisnula do gaća u ledenjačkoj laguni pa se potom za par sati sunčala. Proslavila nacionalni praznik s prezgodnim Islanđankama. Srela jedno poznato lice! Vidjela toliko nestvarnih prizora: krateri, vulkani, kanjoni, gejziri, vodopadi, glečeri, polja lave, spilje...kao da nisu s ove planete.

Previse ljepote za podnijeti odjednom! Toliko toga vam želim ispričati, ali prvo ću se naspavati. Ako netko od vas želi ići, a nećka se, nakon što čujete moje priče, ne sumnjam, kupit ćete kartu! I ne, nije tako skupo. Može se, ako se pametno planira. Btw. imam čak i islandsku playlistu za putovanje.I da, ja ću se vratiti tamo sigurno, ovo je bila tek izvidnica - poručila je uz bajkovite prizore.

