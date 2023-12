Tko je po vama najbolji ovogodišnji Supertalent? Netko će večeras otići bogatiji za 30 tisuća eura

Nakon osam audicijskih epizoda u kojima su gledatelji imali prilike vidjeti pregršt zanimljivih, emotivnih, zadivljujućih, pa i opasnih nastupa, uslijedile su četiri polufinalne epizode koje su donijele novi zaokret prikazanih talenata. Kao rezultat tijesne borbe, iz svake polufinalne epizode po troje kandidata plasiralo se u finale, a već u večerašnjoj epizodi doznat ćemo tko će postati pobjednik jubilarne desete sezone Supertalenta i osvojiti novčanu nagradu u iznosu od 30 tisuća eura. Konkurencija je jača nego ikad, a dvanaestero najboljih kandidata odmjerit će snage u večerašnjem spektakularnom finalu na Badnjak.

Od ukupno sedam zlatnih gumbova koje su žiri i publika dodijelili na audicijskom dijelu natjecanja, u finalu će nastupiti njih pet. Jubilarna sezona donijela je mnoge novosti, pa je tako žiri i u polufinalnim epizodama imao priliku dodijeliti zlatni gumb onom kandidatu kojemu želi osigurati mjesto u finalu najgledanijeg showa u Hrvatskoj.

Atmosferu će potpuno zapaliti akrobatski duo Crowd Control koji je prethodnim nastupom toliko zadivio Fabijana da nije ni dočekao kraj točke, a već ih je zlatnim gumbom nagradio mjestom u finalu. Taj nastup žiri je odmah ocijenio dostojnim finala, no Sonja i Jan za finale će pripremiti vatreni spektakl koji će gledatelje prikovati za male ekrane. „Imamo spremnu točku za finale, mi smo štreberi. Nama je cilj zapravo da ljudi kažu – i ovo oni rade, čekaj to su isto oni? S tim smo išli u Supertalent, da budemo apsolutno raznoliki od početka do kraja“, poručuju Sonja i Jan. Svojim posebnim glasom, emocijom koja izlazi iz svake pore i skromnošću Chriztel Renae Aceveda, djevojčica koju je zlatnim gumbom Maja plasirala direktno u finale, priprema novu glazbenu poslasticu kojom će očarati gledatelje. „Za finale puno toga pripremam, zapravo najbolje ću napraviti u finalu“, otkriva samozatajna Chriztel koja će još jednom pokazati veliku ljubav prema novoj domovini – Hrvatskoj. Nevjerojatnim umijećem trbuhozborstva, nakon četiri godine od prvog nastupa na Supertalentu, Emina Bajtarević pokazala je talent kakav gledatelji dosad nisu imali prilike vidjeti. U finalu će zaokružiti priču koju je počela graditi na audiciji te će još jednom zagolicati maštu žirija i gledatelja koji se svo vrijeme pitaju kako je moguće sve to što izvodi. „Taj nastup će zapravo biti ostvarenje mojih dječjih snova, tako da jedva čekam nastupiti“, poručuje Emina. Energična i brojna slovenska plesna skupina Force Celje zagrijava mišiće i radi posljednje pripreme pred veliki nastup u kojemu konkuriraju za pobjedu. Sinkroniziranim pokretima i zaraznom energijom planiraju osvojiti srca gledatelja. „Osjećamo se fenomenalno i u finalu ćemo pokazati možda više tijela, točka će biti wow i razvalit ćemo“, samouvjereno poručuju plesači s čijih plesnih pokreta nitko neće moći skinuti pogled.

Cirkus animatori Tijana i Marko godine predanog rada i neizmjernu ljubav prema akrobaciji sažet će u nastup kojim će pokušati osvojiti titulu supertalenta. „Pripremit ćemo nešto novo iako je jako teško izmisliti akrobatiku, ali preuredit ćemo i rekvizite i točke, možda i tematiku. Zaista ćemo se potruditi donijeti pravi nastup, ne samo akrobacije“, najavljuje ovaj zaljubljeni dvojac. Kroz prethodne nastupe Paula Jeličić – Pumah uspjela je podijeliti žiri i pokazati zavidnu vještinu pokreta s elementima vatre i akrobacije. Finalni nastup nadogradit će plesnim pokretima koji će posebno zadiviti žiri, a dok nestrpljivo iščekuje finale poručuje: „Nadam se da će točka u finalu biti dobra i još ekstravagantnija“. Uz nove elemente, Karyna Zubal u utrci za pobjedu pripremit će i novi, zahtjevniji, rekvizit te plijeniti pažnju od trenutka kad će se pojaviti na pozornici. „Pripremam nešto uzbudljivo za finale, nadam se da ću vas iznenaditi i ne mogu ni objasniti koliko se dobro osjećam pred nastup“, objašnjava Karyna koja je dosadašnjim nastupima zadivila publiku.

U nove plesne cipele uskočit će i plesna skupina Jay Dance Studio koja dolazi iz susjedne Slovenije. Kombinacijom plesnih stilova pokazat će svoju jedinstvenost u plesnom svijetu te parirati ostalim finalistima. Za polufinale njezini rasplesani članovi najavljuju totalni zaokret i nešto potpuno novo: „Za finale spremamo nešto jako, jako ludo i totalno različito, ali zaista ludo“. Nove plesne pokrete servirat će i mladi zaljubljenik u ples Andi Ismaili. „Iznimno sam uzbuđen zbog finala, kao što sam i obećao, pripremam nešto još bolje“, najavljuje strastveni plesač koji svu snagu i samopouzdanje crpi iz plesa. Vrckava devetogodišnjakinja Ena Nižić na audicijama je osvojila zajednički zlatni gumb svih članova žirija. Pošlo joj je tako za rukom osvojiti uspjeh kakav se nikad prije nije dogodio u Supertalentu. Iako tako mlada, Ena na pozornicu donosi cijeli scenski paket, a za posljednji nastup otići će korak dalje. „Za finale pripremam jedan spektakl, gdje će sigurno biti ubačena koreografija“, najavljuje simpatična Ena. Zadivljujućim akrobatskim pokretima na zračnom kolutu Ukrajinka Vladyslava Kushnir na prethodnim je nastupima ostavila žiri bez riječi. „Prvi nastup bio je tradicionalni, drugi je odražavao moju snagu, dok je treći, finalni, zapravo tajna. Ali sigurna sam da ćete biti iznenađeni“, poručuje Vladyslava koja će osim spektakularnih pokreta donijeti potpuno novi izgled.

Glasnice za finale zagrijava i Ana Dorušak koja je izuzetno zahtjevnim pjesmama pokazala raskoš svoga glasa, a svoj posljednji nastup na Supertalentu začinit će još zahtjevnijom pjesmom. „Što se tiče nastupa u finalu, nastojat ću dati i pokazati svoj talent u najboljem svjetlu. Iznenađena sam količinom podrške koju sam dobila. Naravno, tko god da je u finalu, postoji dobar razlog zašto je u finalu. Vjerujem da bi svatko volio pobijediti, jer ovo je ipak show, no za mene osobno i biti u finalu je, ne velik, već ogroman uspjeh“, poručuje Ana.

