Sjećate se ove naše pjevačice koja je prije par godina doživjela bankrot? Sinoć je nastupila u Zagrebu

U vrijeme dok je dance bio popularan jedna od popularnijih predstavnica ovog glazbenog žanra kod nas je bila i Ella Jantoš. Ona je sinoć u dvorani Boćarskog doma nastupila na drugom izdanju Happy festa. Kada je Ella stigla na pozornicu DJ je greškom pustio pjesmu "Rano, rano" od Minee, ali greška je brzo ispravljena i Ella je zapjevala svoj hit "Iza ponoći". - Bilo je baš dobro, sretna sam, bila sam pod stresom jer sam prva nastupala, pa što ću obući…uvijek si čovjek misli hoće li zadovoljiti, ali zadovoljna sam. Publika je bila divna! Što da vam kažem - svijet je, vidite i sami kakav i jednostavno nam dobro dođe da se zabavljamo, što god nas digne dobrodošlo je zar ne? – poručila je Ella kojoj je pripala čast da otvori koncert.

Marinela Jantoš Ella bila je dance zvijezda 90-ih godina i njezina pjesma "Iza ponoći" i danas je hit, a glazbenica sada živi na relaciji Hrvatska - Engleska. Na odlazak u Englesku prisilila ju je loša financijska situacija u kojoj se našla prije nekoliko godina kada je bankrotirala. - Prije nekih pet godina sam bankrotirala do daske. Došlo mi je do problema, računi, ovrhe, cirkusi... i onda mi se pružila prilika - priznala je jednom Ella koja u Engleskoj radi kao njegovateljica i to je bio jedini način da kao samohrana majka priušti sve što treba svojoj kćeri Rozi Etel. Od glazbe jednostavno nije mogla živjeti i ti prihodi joj nisu bili dovoljni.

- Krpam se jer je doslovno tako. Kad zagusti, odem tamo, javim se agenciji da sam dostupna. Ne volim taj posao, ali je O. K. jer imam vremena za sebe - rekla je Ella prošle godine. Hrvatsku nikada neće napustiti zauvijek, a početkom 90-ih se prijavila i u vojsku kako bi branila svoju domovinu te je u Hrvatskoj vojsci provela godinu i pol dana i nakon toga počeo je njezin glazbeni uspon i razdoblje slave. Iako je uživala popularnost nikada se nije osjećala niti ponašala kao zvijezda i zato joj nije bio problem ni da u jednoj udruzi radi kao konobarica.

- Radila sam u jednoj udruzi kao konobarica, a meni frajer nije htio od mene uzeti cugu, rekao je da je on moj obožavatelj i da on ne može dopustiti da ga poslužim - ispričala je Ella. Glazba je i dalje njezina najveća ljubav i od glazbe nikada neće odustati.

- Biti glazbenik, pjevačica, meni to nije samo posao, to je život. Ja sam kao takva rođena, to sam ja. To mi ne može nitko nikad uzeti. To je kao kad si trudan, kad imaš pjesme, to moraš roditi. Ja to radim jer sam to ja. Najbolje se osjećam kad pjevam. Ali spremna sam raditi bilo kakav posao da moje dijete ima sve - rekla je u jednom intervjuu.

