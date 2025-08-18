Tko je miljenik žena kojeg je Dalić prekrižio s popisa? Izabrao je Hrvatsku ispred Austrije, imao izazovno djetinjstvo

Mladi veznjak Real Sociedada, Luka Sučić, našao se u središtu pozornosti nakon što ga je izbornik Zlatko Dalić izostavio s popisa za nadolazeće okupljanje hrvatske nogometne reprezetacije. Tim više što razlog nije ozljeda nego potez s lipanjskog okupljanja, kada je Sučić napustio kamp kako bi prisustvovao vjenčanju sestre, unatoč preporukama da ostane s momčadi.

Plavooki nogometaš, koji je osvojio simpatije navijačica, svoj privatni život drži podalje od javnosti. Ipak, prije dvije je godine za Sportske novosti potvrdio vezu s Magdalenom Radoš. - Ha, ha, ha... sve su vam već rekli. Da, točno, već neko vrijeme sam u sretnoj vezi s Magdalenom. Sretni smo! - ispričao je talentitrani veznjak, nakon što je samo par mjeseci ranije, tijekom Svjetskog prvenstva u Katru tvrdio: - Nemam djevojku, slobodan sam, uživam u nogometu - no izgleda kako se to u međuvremenu promijenilo.

Foto: Instagram

O samozatajnoj Magdaleni Radoš ne zna se mnogo, osim da dolazi, kako Luka kaže, 'iz njegovog kraja', a za vrijeme prošlogodišnjih božičnih praznika par je objavio svoju prvu fotografiju na društvenim mrežama. Magdalena i Luka slikali su se ispred raskošnog božičnog drvca, a lijepa crnka u opisu fotografije napisala je: - Sretan Božić od nas za vas - dok modno usklađeni golupčići spremno poziraju ispred objektiva kamere. Slika je kasnije uklonjena s njegovih društvenih mreža, što je potaknulo nagađanja o statusu njihove veze i dodatno zaintrigiralo javnost o životu nogometaša.

Podsjetimo, Lukini roditelji, Željko i Branislava, su za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini iz Bugojna otišli u Linz, a u gradu na sjeveru Austrije i danas žive. Sučićevo odrastanje bilo je poprilično izazovno. Roditeljski dom napustio je već s 13 i preselio u Salzburg, gdje se za njega brinuo klub. Većinu je vremena provodio trenirajući, rješavajući školske obaveze i one u internatu. Zanimljivo je i da je veliki navijač Hajduka, a ljubav prema bijelima prenio mu je otac. Najdraži strani klub mu je Barcelona.

Austrijanci su ga prozvali čudom od djeteta, a njegove talente su prepoznali i među mlađim uzrastima hrvatske reprezentacije . Premda je odrastao u Austriji, želio je igrati za vatrene. - Oduvijek sam htio igrati za Hrvatsku. Austrija je pritiskala non-stop, ali nisu imali šanse - rekao je Sučić.

- Mogao sam igrati i za Austriju i BiH, ali nikad nije bilo dvojbe, uvijek sam htio igrati za Hrvatsku i igrao sam od 15. godine za sve mlađe selekcije. Austrijanci su me tek lani zvali da igram za U-21, pa bi me kasnije prebacili u A-reprezentaciju, ali to me nije zanimalo - objasnio je Sučić.