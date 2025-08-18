Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 145
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
PLAVOOKI NOGOMETAŠ

Tko je miljenik žena kojeg je Dalić prekrižio s popisa? Izabrao je Hrvatsku ispred Austrije, imao izazovno djetinjstvo

Foto: Instagram
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
18.08.2025.
u 21:00

- Mogao sam igrati i za Austriju i BiH, ali nikad nije bilo dvojbe, uvijek sam htio igrati za Hrvatsku i igrao sam od 15. godine za sve mlađe selekcije. Austrijanci su me tek lani zvali da igram za U-21, pa bi me kasnije prebacili u A-reprezentaciju, ali to me nije zanimalo - objasnio je jednom prilikom Sučić.

Mladi veznjak Real Sociedada, Luka Sučić, našao se u središtu pozornosti nakon što ga je izbornik Zlatko Dalić izostavio s popisa za nadolazeće okupljanje hrvatske nogometne reprezetacije. Tim više što razlog nije ozljeda nego potez s lipanjskog okupljanja, kada je Sučić napustio kamp kako bi prisustvovao vjenčanju sestre, unatoč preporukama da ostane s momčadi.

Plavooki nogometaš, koji je osvojio simpatije navijačica, svoj privatni život drži podalje od javnosti. Ipak, prije dvije je godine za Sportske novosti potvrdio vezu s Magdalenom Radoš. - Ha, ha, ha... sve su vam već rekli. Da, točno, već neko vrijeme sam u sretnoj vezi s Magdalenom. Sretni smo! - ispričao je talentitrani veznjak, nakon što je samo par mjeseci ranije, tijekom Svjetskog prvenstva u Katru tvrdio: - Nemam djevojku, slobodan sam, uživam u nogometu - no izgleda kako se to u međuvremenu promijenilo.

Foto: Instagram

O samozatajnoj Magdaleni Radoš ne zna se mnogo, osim da dolazi, kako Luka kaže, 'iz njegovog kraja', a za vrijeme prošlogodišnjih božičnih praznika par je objavio svoju prvu fotografiju na društvenim mrežama. Magdalena i Luka slikali su se ispred raskošnog božičnog drvca, a lijepa crnka u opisu fotografije napisala je: - Sretan Božić od nas za vas - dok modno usklađeni golupčići spremno poziraju ispred objektiva kamere. Slika je kasnije uklonjena s njegovih društvenih mreža, što je potaknulo nagađanja o statusu njihove veze i dodatno zaintrigiralo javnost o životu nogometaša.

FOTO Evo kako se mijenjala Tajči: Preselila se u Ameriku, a prije osam godina ostala je bez supruga
1/24

Podsjetimo, Lukini roditelji, Željko i Branislava, su za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini iz Bugojna otišli u Linz, a u gradu na sjeveru Austrije i danas žive. Sučićevo odrastanje bilo je poprilično izazovno. Roditeljski dom napustio je već s 13 i preselio u Salzburg, gdje se za njega brinuo klub. Većinu je vremena provodio trenirajući, rješavajući školske obaveze i one u internatu. Zanimljivo je i da je veliki navijač Hajduka, a ljubav prema bijelima prenio mu je otac. Najdraži strani klub mu je Barcelona.

Austrijanci su ga prozvali čudom od djeteta, a njegove talente su prepoznali i među mlađim uzrastima hrvatske reprezentacije. Premda je odrastao u Austriji, želio je igrati za vatrene. - Oduvijek sam htio igrati za Hrvatsku. Austrija je pritiskala non-stop, ali nisu imali šanse - rekao je Sučić.

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti
1/102

- Mogao sam igrati i za Austriju i BiH, ali nikad nije bilo dvojbe, uvijek sam htio igrati za Hrvatsku i igrao sam od 15. godine za sve mlađe selekcije. Austrijanci su me tek lani zvali da igram za U-21, pa bi me kasnije prebacili u A-reprezentaciju, ali to me nije zanimalo - objasnio je Sučić.

Prošle su tri godine od iznenadne smrti novinara Mislava Bage
Ključne riječi
showbiz Magdalena Radoš hrvatska nogometna reprezentacija Zlatko Dalić Luka Sučić

Komentara 7

Pogledaj Sve
Avatar MBF
MBF
22:17 18.08.2025.

Sestrino vjenčanje je važnije od jedne tekme za reprezentaciju!

PO
Poganec
21:58 18.08.2025.

Ipak je on ostale muger kad su bosanci oterali Kovaca koji sada Opet Drama u BRD

AN
Antonio1952
21:54 18.08.2025.

Ako mu je odobrio odlazak na sestrinu svadbu nema razloga za to ga kaznjavat.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Glumica Danira Gović
SJEĆATE LI SE NJE?

Glumila je u omiljenoj domaćoj seriji, borila se protiv teške bolesti i država joj je htjela uzeti stan

Prošla je i kroz jako teško razdoblje. Prije nekoliko godina, dijagnosticiran joj je rak dojke. ''Ono što mi je ostalo urezano od toga dana je jednostavna rečenica koju su oboje izgovorili: ''Riješit ćemo to'', kao i njihova ljudska briga i empatija za moje stanje. Grčevito sam se držala za tu izjavu vjerujući da će baš tako i biti. Srećom, riješili su karcinom i ja danas živim skoro kao da se ništa nije dogodilo

Učitaj još