Mladi vatreni je dijete izbjeglica iz Bosne, a obiteljski dom je napustio s 13

Mladi hrvatski reprezentativac Luka Sučić već ima broncu sa Svjetskog prvenstva u Katru, a sada se nada uzeti još jednu veliku medalju na Europskom prvenstvu u Njemačkoj . Veznjak RB Salzburga tek je 21 godina i sjajno igra u austrijskom klubu, a na ovom natjecanju mogao bi pokazati koliko će biti važan i nacionalnoj momčadi.

Sučić je rođen u Linzu, a Austrijanci su ga prozvali čudom od djeteta. Njegove talente su prepoznali i među mlađim uzrastima hrvatske reprezentacije . Premda je odrastao u Austriji, želio je igrati za vatrene. ''Oduvijek sam htio igrati za Hrvatsku. Austrija je pritiskala non-stop, ali nisu imali šanse'', rekao je Sučić.

“Mogao sam igrati i za Austriju i BiH, ali nikad nije bilo dvojbe, uvijek sam htio igrati za Hrvatsku i igrao sam od 15. godine za sve mlađe selekcije. Austrijanci su me tek lani zvali da igram za U-21, pa bi me kasnije prebacili u A-reprezentaciju, ali to me nije zanimalo“, objasnio je Sučić.

Njegovi roditelji, Željko i Branislava, su za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini iz Bugojna otišli u Linz, a u gradu na sjeveru Austrije i danas žive. Sučićevo odrastanje bilo je poprilično izazovno. Roditeljski dom napustio je već s 13 i preselio u Salzburg, gdje se za njega brinuo klub. Većinu je vremena provodio trenirajući, rješavajući školske obaveze i one u internatu. Zanimljivo je i da je veliki navijač Hajduka, a ljubav prema bijelima prenio mu je otac. Najdraži strani klub mu je Barcelona.

