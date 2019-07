Tko je kriv? Danijel i Vatroslav za Večernji list ispričali detalje o krađi na vjenčanju!

Danijel Koprivnjak, sudionik 8. sezone dokumentarne sapunice "Ljubav je na selu", oglasio se u medijima nakon Facebook objave kandidata 9. sezone, Vatroslava Fijana, na čijoj je svadbi prisustvovao prošloga vikenda.

Nakon što im je nestalo nekoliko tisuća kuna sa svadbe, mladoženja je na svome profilu napisao: "Ne prihvaćajte kao gosta Danijela Koprivnjaka iz 8. sezone ''Ljubav je na selu''. Pokrast će vas." Koprivnjak tvrdi da je sve to laž i da nije očekivao tako nešto od njih, a poslao je i fotografije paketa u kojem je primio pozivnicu.

"Ne može reći da mi nije dao pozivnicu. Dobio sam ju na svoju adresu poštom. Ovo je prevršilo svaku mjeru. Radili smo tamo ja i Dario, svi smo radili bez prestanka. Nitko od njegovih nije htio pomoći", rekao nam je Danijel koji je na svadbi nosio zastavu. Priznao je i da si nije previše dobar s mladoženjom i mladenkom, Vatroslavom i Valentinom. Nadodao je da mu nije jasno zašto je cijela svadba uopće organizirana.

Foto: RTL

"To je, iskreno, lažan matičar bio. To mi je ona sama rekla, i on. Oni su se već prije vjenčali, a ovo je samo lažan matičar bio. Izgleda da su htjeli zaraditi, njoj se samo do novaca, meni se čini", ispričao je Koprivnjak. Otkrio je i da je podignuo tužbu za klevetu.

"Idem do kraja, nije mi problem koliko ću platiti. Neće se moje ime po novinama razvlačiti", odlučan je.

Vatroslav Fijan nam je u razgovoru priznao da je istina da je poslao Danijelu pozivnicu, ali samo zato što mu se javio preko društvenih mreža i tražio pozivnicu. Zahtjev za prijateljstvo je prihvatio jer je znao da je riječ o kandidatu iz spomenute emisije. Imao je par mjesta slobodnih, kaže, i pristao na to, iako ga nije poznavao.

"Kad se nosi alkohol i tako neke sitnice, dao je ruku, stalno je bio oko mene i uredno se uvaljivao gdje god je trebalo, a zapravo je samo gledao gdje, što i kako", objasnio je Vatroslav. Potvrdio je i da je bila riječ o 'lažnom' matičaru, vjenčanje su prije obavili zbog krštenja djeteta. Rekao je i da su gosti bili upoznati s tom informacijom i da su komentirali da im je bilo prekrasno vjenčanje.

Danijel govori da mu nije jasno zašto su njega baš odlučili prozvati, ali misli da je to jer nije iz iste sezone kao i oni. Kada se sve saznalo, objašnjava, skinuli su ga do gaća.

Foto: Privatni album

"On je mene pretražio, ali kod mene nisu bili novci. Kad je on došao, ja sam spavao. Probudili su me Valentina i Vatroslav. Valentina je njemu rekla gdje bi ona sakrila novce. Ili grudnjak ili gaće, a ja sam sve skinuo. Cijelog me pretražio, ali kod mene nisu bili novci", ispričao je Koprivnjak.

"Ne može me tako blatiti bez dokaza. Svi mi daju potporu. Ja u životu nisam ukrao ništa", nastavio je. Nakon pretresa složio je svoje torbe, rekao mu da nije fer jer mu je pomogao koliko god je mogao, na što je Vatroslav samo kimnuo glavom, tvrdi Danijel. Zanimljivo mu je, nadodaje, da je za spomenuti novac bila zadužena žena od Valentininog brata.

Vatroslav je to potvrdio, ali s nešto drugačijom pričom. Nakon što je došao do nje, Danijel je tražio da mu da vreću s novcima i rekao da će on predati Vatroslavu, objasnio je pokradeni mladoženja. U tom trenutku, dijete joj je počelo plakati i ona mu je dala vreću jer je mislila da će mu je on odnijeti, nastavio je Vatroslav.

"On je to uzeo, odnio iza šanka, pokupio novac i donio mi samo 300 kuna unutra i govorio mi kako su ljudi malo dali. Kako možeš kroz vreću kroz koju se ne vidi znati o kolikoj se radi svoti novaca", zapitao se. Išao je na sve strane, svi su ga slali Vatroslavu, a dok je do njega došlo, bilo je prekasno, rekao je Vatroslav.

Foto: Privatna arhiva

Prema Danijelovim riječima, Vatroslav ga je pretražio na Valentininu inicijativu, a ona je čekala izvan sobe dok se Danijel skidao. Za vrijeme pretraživanja torbe, govori, Valentina je bila je u sobi, no u torbi nisu našli nikakve dokaze. Nakon što su njega pretražili, otišli su pretražiti i druge goste, ali niti među njima nisu pronašli ništa, ispričao je Danijel. Vatroslav na sve to jednostavno kaže da je laž.

"Ne bi meni to bilo sumnjivo da ga nisam ulovio da nije dao kuvertu. Na dan vjenčanja tvrdio mi je da je stavio 150 eura u kuvertu, drugi dan je rekao 100. Više ni sam nije znao što laže. Tri kuverte koje nisu imale potpis znao sam čije su. Jedino je on, navodno, stavio u kutiju, dok su mi ostali dali u ruke", ispričao je Vatroslav kojemu se, kako kaže, javljaju drugi oštećeni ljudi nakon što je ova priča izašla u javnost.

Na optužbe o krađi na koncertu Nikoline Cvek Danijel tvrdi da su laž, iako ne skriva da je bio na toj gaži. Nije mu jasno zašto se uopće o tome govori. Ne brine se jer svi znaju da on nije takav, ističe, a podršku je dobio i od RTL-a, rekao je za Večernji.

Danijel nas je kontaktirao i priznao da su ga počeli uznemiravati na telefon sa skrivenih brojeva. Ili šute ili mu govore "Lopove, lopove", požalio se Koprivnjak.