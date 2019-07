Valentina i Vatroslav u šoku nakon vjenčanja: 'Pokrali su nas, nestao nam je novac'

Proteklog vikenda na plaži Puntica u Ražancu bračne zavjete izmjenili su Valentina i Vatroslav Fijan, kandidati devete sezone showa ''Ljubav je na selu''. Trebao je to biti dan pun ljubavi i romantike, no vjenčanje je novopečenim mladencima ostavilo gorak okus.

I to zbog gostiju koji su ih ostavili na ''cjedilu'', a kasnije i pokrali. – Samo je 10-ak ljudi s nama došlo do matičara, ostali su gosti kao ovce čak sat vremena ranije sjeli u restoran, umjesto da budu s mladencima na ceremoniji – ispričala je ljutita mladenka za 24 sata koja je na vjenčanju blistala u raskošnoj vjenčanici.

No problemima tu nije bio kraj. Sa 70-ak uzvanika feštali su do zore, a dio se njih, kako je ispričala mladenka, na svadbu sam pozvao. Najveći šok uslijedio je nakon što je slavlje završeno. Naime, Valentini i Vatroslavu nestao je novac. – Pokrali su nas na svadbi, nestalo nam je ćetiri do pet tisuća kuna. Riječ je o novcu koji se daje za revere, a nalazio se u vreći koju nismo uspjeli pronaći. Sumnjamo u nekoliko ljudi – kazao šokirani Vatroslav.

Mladenci su samo za večeru iskeširali 50.000 kuna, a s ostalim troškovima svadba je bila dvostruko skuplja. S mladencima su se do ranih jutarnjih sati zabavljali i brojni bivši natjecatelji showa među kojima su Miljenko Mišić, Irena Lalin, Dario Gašparić, Danijel Koprivnjak, Tanja Mamić, Sandra Škrinjar. Posebnu pozornost privukla je fatalna Ines Petrić koja je se na vjenčanju pojavila u minijaturnoj bijeloj haljini. – Ja nikada ne bih obukla bijelo na tuđoj svadbi, za mene je to nepoštivanje mladenke, ipak mladenka treba biti u prvom planu – kazala je uvrijeđena Valentina. Inače, par se zaljubio u devetoj sezoni showa ''Ljubav je na selu'', a prije pola godine dobili su i kći Viktoriju.

Foto: Privatni album

