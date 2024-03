Glazba mladog Splićanina može se čuti u računalnim igricama, a puštaju ju i svjetski poznati kolege: 'Nestvarno mi je to'

On je mlad, uspješan i perspektivan, a zbog toga nosi i naziv splitskog wunderkinda. Riječ je o mladom DJ-u Stipi Škokiću, koji nastupa kao DJ Jock i svojim radom pomiče granice, a to potvrđuje i nagrada publike Elector koju je nedavno osvojio. Stipe nastupa kao DJ, a nagrada publike jako ga je razveselila, no nije je očekivao.

– Osjećaj je super. Nisam očekivao nagradu jer je bilo puno odličnih DJ-eva nominirano – rekao je i dodao da je publika za njega kao DJ-a esencijalna te da mu oni daju motivaciju za nastup. Od publike Stipe dobiva i mnogo pozitivnih komentara.

– Kada odradim set na kojem ljudi uživaju, često dobijem poruke zahvale. Osjećaj je zaista zadovoljavajući kad znaš da si omogućio nekome da na nekoliko sati zaboravi na svakodnevne probleme i uživa u glazbi. Tijekom godina primio sam poruke u kojima mi ljudi govore o svojim poteškoćama ili životnim izazovima i kako im muzika pruža terapeutsko iskustvo. To je za mene nevjerojatno poticajno i jedno od najljepših iskustava koje mogu doživjeti kao DJ – kaže i dodaje da mu puno znači i to što njegove stvari puštaju poznatiji kolege poput Carla Coxa. No, nikad mu cilj nije bila slava, nego dobra muzika.

– Nestvarno mi je da Carl Cox uopće zna tko sam i pogotovo da Carl pušta moje pjesme diljem svijeta – kaže DJ čije "stvari" možemo čuti i u igrici Cheftastic, na kojoj je radio tijekom pandemije za tvrtku Not A Goose.

– Nije bilo jednostavno dobiti priliku za nešto takvo niti je bilo jednostavno snimiti jer to je totalno drugi žanr muzike i prvi put sam radio muziku koja nije namijenjena za klubove i festivale. Na kraju je super ispalo – ispričao je, a nakon toga radio je i na glazbi za film. Trenutačno radi na novom autorskom materijalu te dogovora nastup za drugi dio godine.

Stipina ljubav prema glazbi krenula je od roditelja, a kod njih doma uvijek je svirala glazba. Na njegovu karijeru utjecaj je imao i splitski Ultra Europe festival, na kojemu je i sam nastupio 2017. godine, i to na Resistance Stageu.

– Bilo je baš posebno – prisjetio se te istaknuo i da u Hrvatskoj nije lako uspjeti kao DJ jer smo mali.

Foto: Privatna arhiva

– Dobra je stvar što je glazba univerzalni jezik pa se ne treba ograničiti. Svakako, uspjeh ne dolazi preko noći. Potrebno je puno vremena, truda i predanosti kako biste razvili vještine, izgradili svoj identitet kao DJ i svoju publiku. Važno je ostati predan i nastaviti raditi bez obzira na sva razočaranja, prazna obećanja i razne loše stvari koje se dogode, a vjerujte mi, toga će biti na dnevnoj bazi – kaže te dodaje da je važno učiti i pratiti trendove.

Stipe otkriva i kako je postao DJ Jock. Naime, taj nadimak mu je dao prijatelj u djetinjstvu, a on kaže da ni danas ne zna što bi to trebalo značiti.

