Tko je djevojka koja se izvija uz Grubnića? 'Zajedno provodimo dane i noći'

Stilist Marko Grubnić sve više vremena provodi uz atraktivnu brinetu. Njeno ime je Ela Vuković, a s Markom ju je spojio show 'Ples sa zvijezdama' koji uskoro kreće na Novoj TV. Profesionalna plesačica Marku trenutno pomaže savladati plesne korake, a hoće li njihov trud i rad uroditi plodom saznat ćemo uskoro.

Svoju partnericu Marko je predstavio i svojim Instagram pratiteljima. - Pažnja, Pažnja... Dragi moji Insta prijatelji, uskoro počinje Ples sa zvijezdama. Velika mi je čast i zadovoljstvo predstaviti Vam svoju plesnu partnericu... Ova lijepa, mlada i rasplesana dama zove se Ela Vuković. Zajedno provodimo dane, jutra, noći... Plešemo, trudimo se, ona me uči, muči se sa mnom, ima konjske živce... Hahahaha... Ugl, ja sam jako sretan i zahvalan jer sam dobio sjajnu mentoricu koja me uči nevjerojatnim stvarima. Jedva čekam da Vam se predstavimo, zaplešemo i da Vam prenesemo našu emociju "for real" u Live emisijama - najavio je Marko.

Ispod objave odmah zaredali komentari podrške, a neki od komentatora Marku i Eli poručili su da ih već vide u finalu.

