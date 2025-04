Tko je Čakovčanka koja je senzacija u Italiji? Udala se za bivšeg dečka naše voditeljice, a to je tajila majci

Mlada glumica i model, Ema Mur, djevojački Kovač, ponovno je privukla pozornost javnosti, a ovog puta jednom malo drugačijom ulogom. Naime, Ema je postala ključno lice talijanskog late-night showa "Paradise - La finestra sullo showbiz" koji se emitira na televizijskoj mreži RAI. Ema je u ulozi suvoditeljice s Pascalom Vicedominijem, voditeljem i tvorcem emisije.

'Paradise' je emisija u kojoj se isprepliću razni formati, od talk showa, koncerta, lifestylea i mode, glamuroznog pogleda na svijet zabave i još puno toga. Gosti u showu nisu ništa manje već talijanske političke face i filmske ikone poput Franca Nera, Marianne Mercurio i mnogih drugih.

Podsjetimo, manekenka i model, 30-godišnja Ema Kovač godinama je palila i žarila scenom i to točno u Italiji. No naposljetku je svoju talijansku adresu zamijenila zagrebačkom i to zbog ljubavi s poduzetnikom i vlasnikom uspješne tvrtke Bellabeat, pet godina starijim Sandrom Murom. Krajem 2022. godine, Story je doznao kako su tada započeli svoju ljubavnu romansu. - Mogu reći da sam trenutačno jako sretna. Ponekad život neočekivano iznenadi - kazala je također za spomenuti medij, a osmijeh s lica nije skidala.

Već nekoliko mjeseci kasnije ovi su se golupčići vjenčali, i to u tajnosti. Par je izrekao sudbonosno "da" u samoborskoj Gradskoj vijećnici, a plavokosa ljepotica sretne vijesti tada nije rekla ni svojoj mami. Nakon toga, par se uputio na medeni mjesec, a za lokaciju su izabrali New York i čarobne Havaje. U rujnu 2023. godine otkrili su kako čekaju dijete, a daljnje vijesti o trudnoći nije dijelila s javnosti.

Podsjetimo, Ema je ranije živjela u Italiji, a prije Sandra bila je u vezi s Talijanom Gennarom Lilliom.U fokus javnosti Sandro Mur je došao zbog veze s popularnom radijskom voditeljicom Ivanom Mišerić. Ni o njegovoj vezi s Ivanom nije se puno znalo jer nisu često govorili o privatnom životu. Da su zajedno počelo se šuškati sredinom studenog 2018. kad je voditeljica na Instagramu objavila njihovu zajedničku fotografiju s romantičnog putovanja na Maldivima. Par je neko vrijeme i živio zajedno na zagrebačkom Zrinjevcu, a nagađanja o prekidu započela su u svibnju 2020. kad su mnogi primijetili da je prestala objavljivati fotografije iz tog stana te se počela javljati iz obiteljskog doma u Velikoj Gorici.

