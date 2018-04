Poznati glumac uhićen zbog lažne dojave o bombi

Glumac TJ Miller, najpoznatiji po ulozi Erlicha Bachmana u HBO-ovoj seriji "Silicijska dolina", te Weasela u filmu "Deadpool" uhićen je nakon što je policiji lažno prijavio prijetnju bombom.

Kako piše Hollywood Reporter, Miller se 18. ožujka vozio vlakom iz Washingtona u Connecticut. Nazvao je policiju i prijavio kako se s njim vozi žena s maramom na glavi koja ima bombu u torbi.

- Stalno nešto koša po torbi, nervozna je i mislim da želi napustiti vlak i ostaviti prtljagu - rekao je policiji Miller i dodao kako je to prvi put da zove policiju, te da je zabrinut za sigurnost putnika.

Glumac je zatim policiji greškom dao krivi broj vlaka koji je ispražnjen u Connecticutu, što je dovelo do velikih kašnjenja. U tom vlaku bila je i novinarka Alison Stewart, koja je na Twitteru objavila i video pretrage.

At least 16 police vehicles on the scene at @amtrak Green’s Farm station in CT. No one has td us anything—one officer mentioned a call and then backtracked. pic.twitter.com/Pi9IAmDvEW