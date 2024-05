Zbog Zse Zse je Baby Lasagna završio na Euroviziji, a ovako je ona pratila i komentirala njegov nastup u finalu

Da pjevačica Zsa Zsa nije odustala od nastupa na Dori, Marku Purišiću ne bi se pružila prilika da nas predstavlja na Euroviziji. Upravo zbog toga što je ona odustala, Lasagna je dobio svoju priliku predstaviti se na Dori. Do tog trenutka Marko Purišić iz Umaga bio je samo rezerva. Zsa Zsa je cijelo vrijeme otkako je Baby Lasagna pobijedio na Dori, pružala podršku svom kolegi i navijala je za njega, a na svom Instagramu je podijelila i nekoliko fotografija na kojima je pokazala kako je s društvom navijala za Marka te je napisala svoje dojmove o sinoćnjem finalu.

- Stolnjaci, tabletići, Rim Tim, najjače društvo za gledanje Eurovizije i gorko slatke snimke bez cenzure p.s. BAŠ, BAŠ šteta... realno... svi znamo da je @the_baby_lasagna_ apsolutno zaslužio tu pobjedu i zasjenio konkurenciju energetski, pojavom, nastupom...ALI nema puno mjesta za tugu, pobjednik si u očima mnogih - ne samo Hrvata! A to je ono što ostaje dugoročno, to su ljudi koji su ti od od sad publika - poručila je Zsa Zsa na Instagramu.

Podršku je uputila Marku i prije samog finala kada je u dužoj objavi na Instagramu napisala kako se ovakav slijed događaja očito morao dogoditi i da je ova priča nalik onim filmskim pričama.

Nova verzija uzrečice "when life gives u lemons..." je "when life gives u minced meat ili tomatoes, give it to Baby, he'll make lasagna - and f***ing EVERYONE loves Baby's Lasagna! Ovo nije slučajno... ovo je zapisano negdje u zvijezdama...Ovo se očito MORALO dogoditi. Još je nevjerojatnije iz moje perspektive jer znam koliko se situacija moralo posložiti, da vam bar mogu to nekako opisati, ali mimo toga, Marko, to što si bio rezerva je trebalo baš tako biti! Ima li bolje priče od tog? FILMSKI! To je samo dokaz da kad je nekome nešto suđeno - naći će put! + trud i rad uz to, koji je vidljiv iz svemira - NEMA GRANICE. @the_baby_lasagna_ , ja vjerujem da je i ova subota zapravo tek početak, rođen si za to, svi to vidimo!! (ako ćeš uopće i vidjet ovo u hrpi svega, čuli smo se kad si imao manje od 1000 followera, sad si prešao 100 000)

P.S. Ljubomorna sam i na cijeli tim koji imaš! Sve redom mladi, maštoviti, sposobni i bez kreativnih okova i kompromisa koje svi po putu inače vole forsirati. wow, šešir do poda!