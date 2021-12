Gibonni se u Zadru ponovno osvrnuo na incident s hranom: 'Ispao sam debil, ali ja sam samo bio ja'

Glazbenik Zlatan Stipišić - Gibonni (53) sinoć je nastupio na adventskom trgu u Zadru gdje je promovirao svoj novi mini album 'U Po'Ure', a tom se prilikom publici iskreno obratio i još jednom ispričao zbog incidenta u Zagrebu kada je na jednom božićnom partyju sišao među publiku na stol i pjevajući gazio po hrani koja je bila na stolu.

"Znači ja bi trčao, ja bi došao do vas, ali tamo me... Ne znam, bilo je na stolu neke spize, ugazija sam, ispa sam debil. Ja se vama ispričavam", iskreno je kazao publici pjevač pa reagirao na zvuk kojeg je kolega iz benda počeo puštati dok je on pričao: "Ne dramatiziraj s tim tonom, ljudi će misliti da je horor".

"Znači, što ću vam samo reći, ja sam samo bija ja. Valja li ili ne valja, ne znam, ispalo je da ne. Ali ja sam iša među publiku, jedva i sad stojim ovdje a da ne idem doli. Doli je toplo, doli je dobra energija, doli su ljudi nasmijani... Dugo smo čekali da se vidimo. Ali ljudi, to je u meni, ja sada ne znam, dok me euforija ne uhvati, da mogu reći još koju pametnu rič, kasnije ću biti samo luđi. Puno vam hvala na razumijevanju", zaključio je pa nastavio nastup.

Podsjetimo, Gibonnija je malo previše ponijela pjesma pa se u jednom trenutku popeo na stol i gazio po hrani koja je još uvijek bila na stolu. Tako je pjevajući ugazio na pladanj s pršutom i sirom, a zatim i kuglof.

Splitskom glazbeniku su to zamjerili mnogi, a jedna od njih bila je i Tia Mamić, koja je na Instagramu objavila fotografiju Gibonnijevog "performansa".

- Nemam nikakvog opravdanja, mogu samo reći da mi je žao i da se ispričavam svima. Mene često ponese atmosfera, dogodi se neka vrsta ushita. Tako često uđem među publiku, znalo mi se već dogoditi da se popnem i na stol, no ovako nešto ne - rekao je Gibonni za Večernji list i dodao kako je mislio da je večera odavno gotova.

- Prvo sam se popeo na stolicu, bilo mi je nisko, pa sam se podignuo na stol. Odjednom sam ugazio u dvije "fete" pršuta, pa onda i kuglof. Tada nisam išao za tim, ali danas kad gledam snimku mi je stvarno žao. Nisam "derle" da ne shvaćam situaciju. Pa ja bih prvi rekao "ovaj nije normalan", da se radilo o nekom mom kolegi - rekao nam je Gibonni i dodao kako je spreman na sve osude, te kako se ljudi s punim pravom zgražaju na snimku.

- Mogu samo još jednom se ispričati i reći da mi je žao - zaključio je glazbenik.

